Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?0 комментариев
Путин объявил о подготовке мер для устойчивости бюджета России
Правительство разработало новые меры для поддержания сбалансированности бюджета в условиях нестабильной внешнеэкономической ситуации, заявил президент России Владимир Путин.
Путин подчеркнул важность сохранения устойчивости и ориентированности бюджета на развитие даже при резких изменениях на внешних рынках, передает РИА «Новости».
«Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках. Мы это внимательно с вами отслеживаем и видим, что происходит. Правительство подготовило соответствующие меры, и сегодня мы их обсудим», – сказал он в ходе совещания по экономическим вопросам.
Ранее в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание с Путиным по экономике.