Путин объявил о подготовке мер для устойчивости бюджета России

Путин подчеркнул важность сохранения устойчивости и ориентированности бюджета на развитие даже при резких изменениях на внешних рынках, передает РИА «Новости».

«Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках. Мы это внимательно с вами отслеживаем и видим, что происходит. Правительство подготовило соответствующие меры, и сегодня мы их обсудим», – сказал он в ходе совещания по экономическим вопросам.

Ранее в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание с Путиным по экономике.