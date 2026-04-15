Системы ПВО сбили 19 БПЛА над российскими регионами
Российские расчеты ПВО за восемь часов уничтожили над несколькими областями страны и акваторией Черного моря 19 украинских беспилотников самолетного типа.
Расчеты ПВО России за период с 09:00 до 17:00 по московскому времени уничтожили 19 украинских беспилотников, передает ТАСС. В военном ведомстве сообщили: «С 09:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Башкортостан и над акваторией Черного моря».
В сообщении уточняется, что атака была отражена над сразу несколькими регионами России, включая приграничные Белгородскую, Курскую и Ростовскую области, а также Башкортостан. Часть целей была поражена над Черным морем. Информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших в результате перехвата беспилотников не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь со вторника на среду дежурные средства ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами России и над Черным и Азовским морями.
В ночь с понедельника на вторник российские средства противовоздушной обороны уничтожили 97 украинских беспилотников над различными областями страны.
Несколькими днями ранее над Севастополем средства ПВО поразили семь беспилотников.