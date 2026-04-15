Более 15 тыс. заявок поступило на чемпионат «АртМастерс»

Tекст: Елизавета Шишкова

VII Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» собрал более 15 тыс. заявок за неполный срок кампании, которая завершится 30 апреля. Прием заявок стартовал 4 марта, и наибольшую активность проявили жители Центрального федерального округа, вслед за которыми идут Приволжский и Северо-Западный округа. Лидерами среди городов стали Москва, Петербург и Республика Башкортостан, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин отметил: «Мы создаем мост между образованием и индустрией, открываем двери в самые востребованные творческие профессии и даем реальный шанс реализовать себя. Наш чемпионат уже помог множеству молодых людей найти свое место в креативной экономике, получить признание и востребованную работу».

Более 2500 иностранных участников из 131 страны зарегистрировались на международные соревнования ArtMasters Open. Чемпионат предполагает две возрастные категории – основную (18–35 лет) и «Юниоры» (14–17 лет), а также 32 востребованные творческие компетенции, среди которых графический дизайнер, фотограф, драматург театра и кино, а также специалист по сценической механике. Самыми популярными направлениями у основной категории стали графический дизайнер, фотограф и драматург театра и кино, а у юниоров – фотограф, веб-дизайнер и сценарист.

Соревнование пройдет в три этапа: отборочный, квалификационный и финальный. Победителей ждут денежные сертификаты до 750 тыс. рублей, а также стажировки, трудоустройство и возможность интеграции своих работ в реальные проекты. Финалисты и победители смогут учесть это достижение при поступлении в профильные вузы. Гала-концерт и церемония награждения состоятся на Новой сцене Большого театра при участии представителей Администрации Президента, федеральных ведомств и экспертов индустрии.

«АртМастерс» считается ключевым соревнованием для специалистов креативных индустрий России, формирует пул экспертов и способствует развитию творческого кластера страны. Проект поддерживается Министерством культуры, Министерством просвещения и Администрацией президента РФ.