Более 15 тыс. заявок поступило на чемпионат «АртМастерс»

VII Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» собрал более 15 тыс. заявок за неполный срок кампании, которая завершится 30 апреля. Прием заявок стартовал 4 марта, и наибольшую активность проявили жители Центрального федерального округа, вслед за которыми идут Приволжский и Северо-Западный округа. Лидерами среди городов стали Москва, Петербург и Республика Башкортостан, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин отметил: «Мы создаем мост между образованием и индустрией, открываем двери в самые востребованные творческие профессии и даем реальный шанс реализовать себя. Наш чемпионат уже помог множеству молодых людей найти свое место в креативной экономике, получить признание и востребованную работу».
Более 2500 иностранных участников из 131 страны зарегистрировались на международные соревнования ArtMasters Open. Чемпионат предполагает две возрастные категории – основную (18–35 лет) и «Юниоры» (14–17 лет), а также 32 востребованные творческие компетенции, среди которых графический дизайнер, фотограф, драматург театра и кино, а также специалист по сценической механике. Самыми популярными направлениями у основной категории стали графический дизайнер, фотограф и драматург театра и кино, а у юниоров – фотограф, веб-дизайнер и сценарист.
Соревнование пройдет в три этапа: отборочный, квалификационный и финальный. Победителей ждут денежные сертификаты до 750 тыс. рублей, а также стажировки, трудоустройство и возможность интеграции своих работ в реальные проекты. Финалисты и победители смогут учесть это достижение при поступлении в профильные вузы. Гала-концерт и церемония награждения состоятся на Новой сцене Большого театра при участии представителей Администрации Президента, федеральных ведомств и экспертов индустрии.
«АртМастерс» считается ключевым соревнованием для специалистов креативных индустрий России, формирует пул экспертов и способствует развитию творческого кластера страны. Проект поддерживается Министерством культуры, Министерством просвещения и Администрацией президента РФ.