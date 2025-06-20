Путин: Мы добились исторического минимума безработицы

Tекст: Евгения Караваева

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране стабилизировался на отметке 2,3%, а за последние четыре года число занятых увеличилось на 2 млн 400 тыс. человек. По его словам, с октября прошлого года показатель безработицы в целом по стране удерживается на этом уровне. «Мы добились исторического минимума безработицы», – подчеркнул президент.

Глава государства также сообщил, что стране удается идти по правильному пути в решении проблемы молодежной безработицы. Он отметил, что молодежная безработица остается острой экономической и социальной проблемой во всем мире, однако в России в этой сфере достигнут заметный прогресс.

Путин подчеркнул: «В России, как мы видим, в целом удается идти по правильному пути, и думаю, что мы можем сказать, что мы ее решаем». Он добавил, что важно создавать возможности для повышения экономической активности граждан, чтобы молодежь и люди в зрелом возрасте могли реализовывать свой потенциал на рынке труда, получать новые компетенции и увеличивать доход.

Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, стране необходимо поддерживать статус одной из самых крупных мировых экономик, об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.