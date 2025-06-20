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Путин: России важно поддерживать статус одной из самых крупных экономик мира
Стране необходимо поддерживать статус одной из самых крупных мировых экономик, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
«Важно постоянно подтверждать статус одной из крупнейших экономик. Создавать комфортные условия, чтобы бизнес и отечественный, и из дружественных стран вкладывал ресурсы, модернизировал и расширял производство именно в России», – цитирует Путина РИА «Новости».
По его словам, Россия находится на четвертом месте в мире по объему валового внутреннего продукта, а в Европе – на первом. Президент подчеркнул, что это «не по на души населения, а валовый внутренний продукт, то есть объем экономики».
Путин добавил, что работа десятков тысяч предприятий и компаний делают экономику страны качественнее.
«Благодаря их инициативе, труду миллионов предпринимателей, наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной сложной и многогранной», – сказал он.
Также в ходе выступления на ПМЭФ глава государства сообщил, что ВВП страны в последние два года ежегодно увеличивался более чем на 4 %.