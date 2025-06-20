Путин: России важно поддерживать статус одной из самых крупных экономик мира

Tекст: Алексей Дегтярев

«Важно постоянно подтверждать статус одной из крупнейших экономик. Создавать комфортные условия, чтобы бизнес и отечественный, и из дружественных стран вкладывал ресурсы, модернизировал и расширял производство именно в России», – цитирует Путина РИА «Новости».

По его словам, Россия находится на четвертом месте в мире по объему валового внутреннего продукта, а в Европе – на первом. Президент подчеркнул, что это «не по на души населения, а валовый внутренний продукт, то есть объем экономики».

Путин добавил, что работа десятков тысяч предприятий и компаний делают экономику страны качественнее.

«Благодаря их инициативе, труду миллионов предпринимателей, наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной сложной и многогранной», – сказал он.

Также в ходе выступления на ПМЭФ глава государства сообщил, что ВВП страны в последние два года ежегодно увеличивался более чем на 4 %.