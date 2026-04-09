На Западе сообщили о долгосрочных последствиях войны с Ираном для экономики

Bloomberg: Энергетический кризис сохранится надолго из-за Ормузского пролива

Tекст: Вера Басилая

Объявленное двухнедельное перемирие между США и Ираном вызвало резкий рост фондовых индексов и падение цен на нефть, передает Bloomberg. Однако, даже если перемирие сохранится, экономические последствия войны, по мнению аналитиков, сохранятся надолго.

Главный экономист по развивающимся рынкам и Ближнему Востоку в Bloomberg Economics Зияд Дауд отметил, что движение танкеров через Ормузский пролив остается затрудненным, что блокирует около пятой части мирового объема нефти и сжиженного газа.

«Как только Иран снимет ограничения на пролив, множество танкеров уже готовы доставить энергию на мировой рынок», – заявил Дауд. Однако бомбардировки Ливана и споры вокруг его включения в соглашение о перемирии усложняют процесс возобновления судоходства.

Другие экономисты, в частности Джозеф Бруссуэлас из RSM US LLP, считают, что возвращение цен на энергоносители к прежним уровням может занять месяцы, а восстановление производства и переработки газа – годы. По их мнению, это серьезнее скажется на мировой экономике, чем на США, но открытие пролива остается ключевым пунктом перемирия.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США настаивает на немедленном открытии Ормузского пролива без ограничений. Она подчеркнула, что США будут добиваться выполнения этого требования.

Американские потребители в ближайшие недели продолжат сталкиваться с высокими ценами на бензин, а рост расходов затронет также авиабилеты, продукты и другие товары. Экономисты прогнозируют, что в пятницу индекс потребительских цен в США за март вырастет на 1% по сравнению с февралем – это самый резкий скачок с 2022 года.

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли отметила, что «фундаментальные показатели экономики США находятся в хорошем состоянии», однако подчеркнула, что влияние войны и динамика цен на энергоносители пока трудно прогнозировать.

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что энергетический кризис в Евросоюзе, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, не завершится в ближайшее время.

Цена нефти марки Brent снизилась на 15% на фоне договоренности о перемирии между США и Ираном.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что катастрофический дефицит нефти в ближайшее время становится неизбежным.