    Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он возглавляет общеевропейскую евроскептическую партию «Патриоты за Европу». Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    Тимофей Бордачёв Европейские сателлиты США почувствовали вкус крови

    США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.

    Игорь Караулов Глобальный экзистенциальный кризис коснется всех

    Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.

    14 апреля 2026, 16:45 • Новости дня

    Лихачев назвал проект АЭС «Пакш-2» приоритетом Росатома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проект строительства АЭС «Пакш‑2» в Венгрии станет особым приоритетом Росатома, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

    Выступая перед журналистами, Лихачев отметил, что для реализации проекта потребуется дополнительная мобилизация ресурсов, передает РИА «Новости».

    «Дополнительная мобилизация для решения этого вопроса (АЭС «Пакш-2») в Венгрии тоже будет необходима. Мы можем обещать, что это будет наш особый приоритет, и как это было в самые сложные годы», – подчеркнул он.

    Лихачев напомнил, что проект уже прошел через серьезные испытания, такие как последствия пандемии, санкционное давление и прямые попытки оказать влияние на его реализацию. Несмотря на это, работа над АЭС «Пакш-2» продолжается.

    Ранее глава партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на выборах в Венгрии, заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    13 апреля 2026, 17:52 • Новости дня
    Мадьяр пообещал пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2»

    Мадьяр: Венгрия пересмотрит контракты по проекту АЭС «Пакш-2»

    Мадьяр пообещал пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на выборах в Венгрии, заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    На пресс-конференции для международной прессы он отметил, что в случае необходимости часть соглашений будет расторгнута, а финансовые условия по оставшимся договорам могут быть улучшены, передает РИА «Новости».

    «Могу сказать, что мы проанализируем все контракты, касающиеся проекта АЭС «Пакш-2», при необходимости мы проведем переговоры, при необходимости мы расторгнем их, при необходимости мы улучшим финансовые условия», – заявил Мадьяр, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия выбрала Росатом для строительства второй очереди АЭС «Пакш-2» благодаря признанию российских технологий лучшими в мире.

    В декабре Росатом «развернул работы» над АЭС «Пакш-2».

    13 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Брюссель выдвинул Мадяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро
    Брюссель выдвинул Мадяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз выдвинул перечень из 27 требований для разморозки Будапешту 35 млрд евро. Среди них – демонтаж политического наследия Виктора Орбана и проведение масштабных реформ новым правительством Петера Мадяра.

    Евросоюз требует от победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра выполнить 27 условий для разблокировки около 35 млрд евро, замороженных из-за разногласий между Будапештом и Брюсселем, пишет Financial Times.

    Издание уточняет, что из общей суммы около 18 млрд евро были заблокированы на фоне претензий к верховенству права и независимости судебной власти, а также из-за коррупционных рисков, еще более 17 млрд предназначались для оборонных кредитов под низкий процент. Заморозка средств также связана с отказом Венгрии проводить необходимые реформы. Кроме того, Венгрия продолжает выплачивать штраф в размере  одного млн евро в день за отказ исполнять решение суда ЕС по миграционной политике, общая сумма уже приблизилась к 900 млн.

    «Мы начнем работу с новым правительством как можно скорее, чтобы обеспечить быстрый и давно назревший прогресс в интересах венгерского народа», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув при этом, что Венгрии предстоит «еще многое сделать» для возвращения на европейский путь.

    По словам европейских чиновников, логика Брюсселя проста: «Если они выполнят условия – мы выполним свои обязательства». Для разблокировки средств Будапешту необходимо выполнить 27 условий, включая усиление антикоррупционного контроля, обеспечение независимости судов и пересмотр решений периода Орбана, включая решения в миграционной политике, связанные невыполнением общеевропейских правил по приему мигрантов.

    По данным Financial Times, Еврокомиссия уже вышла на контакт с Мадьяром после его победы на выборах. ЕС требует восстановить отношения с Украиной, начать реформы, провести изменения в судебной системе и службах безопасности, а также сменить руководство крупнейших госучреждений.

    В Брюсселе рассчитывают, что новые венгерские власти снимут вето на выделение Украине кредита на 90 млрд евро, одобрят 20-й пакет санкций против России и прекратят настаивать на возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Кроме того, от Венгрии ожидают согласия на начало прямых переговоров с Киевом о членстве в ЕС. Подготовка к выделению средств Киеву уже началась, чтобы решение можно было принять сразу после вступления нового премьера в должность.

    По информации издания, Петер Мадьяр планирует в первую очередь посетить с визитами Варшаву и Вену, а затем Брюссель. Однако, как отмечают источники, он рассматривает возможность визита в Брюссель еще до официального вступления в должность, чтобы начать переговоры по разморозке средств.

    Мадьяр также заявил о готовности к компромиссам с Брюсселем. «Венгрия готова договариваться. У ЕС есть свои недостатки, мы будем спорить, но не ради самого спора», – сказал он, добавив, что страна станет «конструктивным партнером», учитывая продолжающийся конфликт рядом с ее границами. При этом он пообещал восстановить систему сдержек и противовесов, присоединить страну к Европейской прокуратуре и создать национальный антикоррупционный орган. «Венгрия вновь станет сильным союзником в ЕС и НАТО», – заявил он после победы.

    В Брюсселе подчеркивают, что в отличие от ситуации в Польше в 2023 году, когда средства были разблокированы достаточно быстро после смены власти, в случае Венгрии процесс будет более осторожным и поэтапным. Дополнительную неопределенность создает переходный период: по конституции президент страны имеет до 30 дней на формирование нового парламента, и в ЕС не исключают, что за это время команда Орбана может попытаться повлиять на будущие реформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством Венгрии по разблокированию финансирования и проведению реформ.

    Петер Мадьяр заявил после победы на выборах, что намерен вернуть Венгрию в европейское сообщество и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности, в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле

    13 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    Дмитриев ответил на русофобский призыв сына Сороса

    Глава РФПИ Дмитриев назвал идиотским антироссийское заявление сына Сороса

    Дмитриев ответил на русофобский призыв сына Сороса
    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев жестко отреагировал на публикацию Александра Сороса, призвавшего после победы на выборах в Венгрии партии «Тиса» русских уехать домой, а венгров вернуться, назвав такие антироссийские высказывания идиотскими.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выступил с критикой в адрес сына финансиста Джорджа Сороса Александра, передают «Вести».

    Поводом для этого стала публикация Сороса-младшего в социальной сети X, в которой он призвал русских «уехать домой», а венгров – вернуться.

    В ответ на этот пост Дмитриев заявил: «Для тех, кто не любит левого глобалиста Сороса и его русофобскую повестку, – его идиотские антироссийские заявления дают еще больше поводов любить, уважать Россию, а также сотрудничать с ней».

    Пост Александра Сороса был опубликован после победы на выборах в Венгрии партии «Тиса» под руководством Петера Мадьяра. Эта партия получила 138 из 199 мандатов, что обеспечило ей уверенное большинство в парламенте.

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о захвате власти в Венгрии организацией Сороса.

    Дмитриев предрек ускорение распада Евросоюза из-за победы партии «Тиса».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уважение к выбору венгерского народа на прошедших парламентских выборах.

    14 апреля 2026, 14:00 • Новости дня
    Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС

    Политолог Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС

    Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС
    Tекст: Анастасия Куликова

    С уходом Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии противоречия внутри ЕС не исчезнут. Вряд ли появится новая фигура на роль «ширмы», скорее речь пойдет о формировании группы интересов. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Федор Лукьянов.

    «Антагонизм Виктора Орбана с Брюсселем был на руку некоторым лидерам ЕС», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В качестве примера он привел вопрос о выделении 90 млрд евро для Украины.

    Так, ряд стран закулисно скептически относились к идее выдавать средства Киеву, и нынешний премьер Венгрии оказывался замечательной «палочкой-выручалочкой». Публично же такие члены объединения выступали с заявлениями о готовности согласовать кредит, но выставляли Орбана в качестве основной помехи, детализировал собеседник.

    По его мнению, уход политика в некотором смысле вскроет внутриевропейские противоречия. «Но принципиально важно другое: разногласия внутри ЕС не исчезнут», – продолжил Лукьянов. Он усомнился, что появится новая фигура на роль «ширмы». Скорее речь пойдет о формировании группы интересов. «В результате отсутствие единой позиции среди европейцев так или иначе будет видно», – уточнил спикер.

    Аналитик указал, что крупные государства – Франция, Германия, Италия, а также страны Скандинавии и Бенилюкса «тянут немного в разные стороны». На этом фоне Лукьянов прогнозирует неизбежные структурные изменения в Евросоюзе и некоторую регионализацию.

    Напомним, триумф венгерской оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром вызвал волну воодушевления в Евросоюзе. Многие европейские лидеры расценили результаты голосования как возможность ослабить позиции Виктора Орбана, который долгое время блокировал инициативы ЕС, передает AP News.

    В своей победной речи Мадьяр подчеркнул, что Венгрия хочет снова жить и быть европейской страной. При этом он избегал четких позиций по спорным вопросам, таким как поддержка Украины. Как признает The New York Times, победа политика облегчит жизнь Брюсселю, но не решит проблем.

    «Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. Теперь другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия (включая расширение ЕС), могут выйти на поверхность», – пишет газета.

    Отметим, парламентские выборы в Венгрии прошли в воскресенье. Явка составила рекордные 79,51% – в голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI), оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и получает 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство. Правящая партия «Фидес» заручилась поддержкой лишь 38% граждан, что соответствует 55 мандатам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что победа «Тисы» на парламентских выборах лишь ускорит распад Евросоюза.

    13 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России

    Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не собирается отказываться от закупок российской нефти, заявил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр в интервью телеканалу Euronews.

    «Географию мы изменить не можем... Мы сделаем все для диверсификации, это не значит, что мы откажемся (от поставок из России), мы всегда будем покупать нефть как можно дешевле и безопаснее», – сказал он, передает РЕН ТВ.

    Мадьяр подчеркнул, что Венгрия намерена придерживаться прагматичного подхода в вопросах энергетики. Лидер «Тисы» также выразил надежду, что после завершения конфликта на Украине государства Евросоюза отменят все антироссийские санкции.

    Ранее Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем.

    Он также анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана.

    13 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Банк России опротестовал блокировку активов России в ЕС

    Банк России обвинил Совет ЕС в нарушении европейских норм при блокировке активов РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк России оспорил блокировку своих активов в Евросоюзе и обвинил Совет ЕС в превышении полномочий и нарушении законодательства.

    В иске ЦБ, зарегистрированном в Суде ЕС 27 февраля, говорится, что Совет ЕС превысил свои полномочия, нарушил законодательство и процедуры Евросоюза, а также принял решение без необходимых компетенций, передает ТАСС.

    В документе подчеркивается, что решение о блокировке активов было основано на статье 122 Договора о функционировании Европейского союза, по которой Совет ЕС принимает решения большинством голосов. «Истец утверждает, что данное решение (о блокировании активов) было принято на неверной основе с использованием статьи 122 Договора о функционировании Европейского союза (которая допускает принятие решения в Совете ЕС большинством голосов)», – говорится в заявлении.

    Центробанк России настаивает на том, что подобные меры следует принимать только на основании статьи 215, которая предусматривает единогласное решение всех членов Совета ЕС, поскольку речь идет о запретительных мерах против третьей страны. Банк требует отмены решения о блокировке суверенных активов и возмещения судебных издержек за счет Совета ЕС.

    В декабре Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. в Арбитражный суд Москвы на 18,2 трлн рублей.

    14 апреля 2026, 10:42 • Новости дня
    Politico: Мадьяр подготовил план примирения Венгрии с Брюсселем

    Politico: Мадьяр наметил сделку для восстановления связей Венгрии с ЕС

    Politico: Мадьяр подготовил план примирения Венгрии с Брюсселем
    Tекст: Мария Иванова

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр готов пойти на масштабные политические уступки Евросоюзу ради скорейшей разблокировки замороженных 18 млрд евро, отмечают СМИ.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом, разрушенных за 16 лет правления Виктора Орбана, передает Politico.

    Главная цель новой администрации – разблокировать 18 млрд евро из фондов ЕС, замороженных из-за проблем с демократией в стране.

    Политик также рассчитывает получить доступ к 16 млрд евро европейских оборонных кредитов и отменить штраф в один млн евро в день за нарушение миграционного законодательства. «Я могу сказать, что крайне важно вернуть деньги домой, и как можно быстрее», – заявил Мадьяр.

    Брюссель, в свою очередь, ожидает от Венгрии снятия вето на кредит в 90 млрд евро для Киева и поддержки новых санкций против России. Еврокомиссия также настаивает на отказе от сопротивления началу официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Мадьяр пообещал согласовать реформы с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, включая присоединение к европейской прокуратуре и обеспечение независимости судебной системы.

    Несмотря на готовность к уступкам, Венгрия намерена продолжать закупки российской нефти. Свой первый зарубежный визит Мадьяр совершит в Польшу, чтобы перенять опыт разморозки европейских фондов у премьера Дональда Туска. Новый парламент Венгрии может начать работу уже 5 мая, что позволит быстро приступить к реализации реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз потребовал от победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра выполнить 27 условий для разблокировки замороженных средств.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством страны.

    ам Мадьяр пообещал быстро принять антикоррупционное законодательство для получения доступа к европейским фондам.

    13 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Мадьяр заявил об отказе Венгрии поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не намерена поддерживать ускоренное вступление Украины в Европейский союз, сообщил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.

    «Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС», – приводит Bloomberg слова Мадьяра, передает «Интерфакс».

    Он также подчеркнул, что Будапешт готов обсуждать с другими странами Евросоюза вопрос о предоставлении Украине кредита на сумму 90 млрд евро.

    Ранее Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии.

    Газета Politico писала, что победа Мадьяра сулит проблемы главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

    14 апреля 2026, 00:11 • Новости дня
    Россия приветствовала приверженность Ирана к дипломатическому диалогу с США
    Россия приветствовала приверженность Ирана к дипломатическому диалогу с США
    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора 13 апреля между главы МИД России и Ирана – Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки в регионе.

    «Российская сторона приветствовала сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск развязок, которые позволили бы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в регионе, учитывающей законные интересы Ирана и его соседей», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства России.

    Лавров подчеркнул, что крайне важно не допускать новых вспышек вооруженной конфронтации и подтвердил неизменную готовность России содействовать мирному разрешению кризиса, подчеркнув отсутствие военного решения.

    Он напомнил о российской инициативе по созданию Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе с участием всех прибрежных государств и поддержке со стороны внерегиональных стран.

    Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи в связи с гибелью бывшего главы МИД Ирана Камаля Харрази в результате авианалета, особо отметив жестокость этого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили переговоры Ирана и США в Исламабаде. Делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. При этом президент США заявил о звонке из Ирана с «большим желанием заключить сделку».

    14 апреля 2026, 10:15 • Новости дня
    Поражение Орбана стало ударом по внешней политике Трампа
    Поражение Орбана стало ударом по внешней политике Трампа
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии, несмотря на активную поддержку Дональда Трампа, стало символом ограниченности влияния США на европейские политические процессы.

    Поражение Орбана на выборах стало крупной неудачей для внешнеполитических амбиций Дональда Трампа, передает The Washington Post.

    Орбан, управлявший страной 16 лет, был вдохновением для американских консерваторов, а Будапешт стал центром международного консервативного движения. Бывший президент США лично поддерживал Орбана, отправив в Венгрию вице-президента Джей Ди Вэнса для агитации и пообещав укрепить венгерскую экономику в случае переизбрания Орбана.

    Однако оппозиция получила конституционное большинство, что позволит ей переписать избирательные законы, ранее измененные Орбаном в пользу своей партии. Несмотря на обращения Орбана к американским консерваторам и его попытки укрепить связи с США, это не помогло ему удержать власть.

    «Мы думали, что правильно поддержать человека, который долго был с нами», – заявил Вэнс в интервью Fox News, отметив, что, несмотря на поражение, США будут работать с новым премьер-министром Венгрии.

    Поражение Орбана расценивается как сигнал ограниченности влияния Трампа за рубежом. Представители республиканцев в США признали, что кампания США в поддержку Орбана была ошибкой и подорвала позиции республиканцев. Некоторые аналитики отмечают, что причины поражения включали коррупционные скандалы и рост цен, что может быть актуально и для выборов в США.

    Американские консерваторы подчеркнули, что поражение Орбана не означает отказа от консервативных идей в Европе. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также придерживается консервативных взглядов, и сохраняется вероятность дальнейшего сотрудничества между консервативными движениями Европы и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, команда президента США активно помогала Виктору Орбану перед выборами.

    Президент США пообещал инвестировать в будущее процветание Венгрии.

     Однако поддерживаемая Вашингтоном правящая партия потерпела поражение по итогам голосования.

    14 апреля 2026, 02:30 • Новости дня
    Небензя напомнил об участи приходивших в Россию «с мечом» захватчиков
    Небензя напомнил об участи приходивших в Россию «с мечом» захватчиков
    Tекст: Катерина Туманова

    Расходы стран Евросоюза на оборону в последние годы значительно выросли, достигнув рекордного уровня, что говорит о подготовке глобальной войны с Россией, а это не что иное, как «игра с огнем», заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании по взаимодействию ООН с ЕС.

    Как отметил дипломат в своей речи, милитаристская антироссийская риторика подтверждается конкретными действиями. С февраля 2022 года по 2025 год страны-члены Евросоюза увеличили военные расходы почти на 60%.

    По итогам 2025 года сумма ассигнований составила 381 млрд евро, что позволило Евросоюзу занять второе место в мире по объему военного бюджета после США.

    Перед странами ЕС официально поставлена задача повысить обороноспособность Европы к 2030 году. Для достижения этой цели потребуется дальнейшее увеличение военных расходов, что возможно лишь за счет сокращения других бюджетных статей, прежде всего социальных расходов.

    «Эти масштабные военные приготовления не оставляют сомнений в том, что в Европе серьезно заняты подготовкой к большой войне против России. Это не что иное, как «игра с огнем», поскольку на антироссийские выпады мы будем вынуждены реагировать «зеркально». И никто из завоевателей, приходивших к нам «с мечом», а таких не счесть, не уходил из России подобру-поздорову», – подчеркнул Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал безосновательными опасения Франции об угрозе войны с Россией. Внук де Голля назвал абсурдным миф о нападении России на Европу. Эксперты отметили, что «российская угроза» перестала поднимать рейтинги западных политиков.

    13 апреля 2026, 18:38 • Новости дня
    Мадьяр пообещал ответить на звонок Путина
    Мадьяр пообещал ответить на звонок Путина
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр на пресс-конференции для международной прессы заявил, что если президент России Владимир Путин свяжется с ним по телефону, он ответит на звонок.

    Мадьяр подчеркнул, что не считает подобный разговор необходимым, однако готов поддержать диалог, если инициатива будет исходить от Путина, передает РИА «Новости».

    «Если Владимир Путин позвонит, я отвечу на звонок, хотя я не думаю, что это будет необходимо. Сам я ему звонить не буду», – сказал Мадьяр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что контактов между президентом России Владимиром Путиным и лидером партии «Тиса» Петером Мадьяром пока не запланировано. Кремль не планирует поздравлять Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах.

    Петер Мадьяр поблагодарил Россию и Китай за принятие результатов парламентских выборов в Венгрии.

    Также Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны.

    14 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.

    Лахадалия отметил, что эти соглашения позволят Индонезии увеличить запасы сырой нефти и получить доступ к сжиженному нефтяному газу, передает РИА «Новости».

    Переговоры стали продолжением контактов между президентом Индонезии Прабово Субианто и президентом России Владимиром Путиным.

    Как уточнили в министерстве, встреча была посвящена обсуждению долгосрочных поставок энергоносителей, развитию инфраструктуры хранения и переработки. В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество будет строиться как на уровне правительств, так и между компаниями, что обеспечит стабильность национальных энергетических резервов.

    Лахадалия особо отметил готовность российской стороны поддержать энергетическую безопасность Индонезии, включая поставки нефти и газа, а также развитие систем хранения. Он подчеркнул, что результаты переговоров подают позитивный сигнал для укрепления энергетической устойчивости страны на фоне нестабильной мировой ситуации.

    «Еще раз хочу сказать, что я доволен сегодняшними результатами – по поручению президента Прабово мы довели процесс до конца. И, с Божьей помощью, рассчитываем получить хорошие результаты», – заявил министр. Точные объемы поставок и детали сделки пока не раскрываются.

    Накануне министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Ранее Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве.

    13 апреля 2026, 19:30 • Новости дня
    Мадьяр поддержал исключение Венгрии из участников предоставления кредита ЕС для Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Петер Мадьяр выразил согласие с ранее принятым Советом ЕС решением об исключении Венгрии из схемы кредитования Украины на 90 млрд евро.

    Глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил на пресс-конференции для международной прессы, что поддерживает решение Совета Европейского союза об исключении Венгрии из участия в кредите Евросоюза для Украины на 90 миллиардов евро, передает РИА «Новости».

    Мадьяр напомнил, что в декабре на заседании совета ЕС премьер-министр Виктор Орбан принял решение о том, что Венгрия, а возможно, и Словакия с Чехией не будут участвовать в этом кредите, и он не распространяется на эти страны.

    «Лично я согласен, что Венгрию следует исключить из этого», – заявил Мадьяр. Он также отметил, что не понимает, почему данный вопрос вновь обсуждается, и пообещал обсудить его с европейскими лидерами.

    Мадьяр подчеркнул, что позиция Венгрии по данному вопросу остается неизменной, несмотря на попытки вновь вынести его на обсуждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

    Венгрия не планирует представлять интересы Украины на переговорах с Россией.

    Мадьяр пообещал вернуть Венгрию в европейское сообщество и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    14 апреля 2026, 04:40 • Новости дня
    Стало известно об изменении правил учета стажа для пенсий

    Tекст: Катерина Туманова

    Периоды ухода за детьми до полутора лет теперь полностью учитываются при назначении страховой пенсии, что увеличит выплаты многодетным родителям, следует из документов правительства.

    В России вступили в силу изменения в правилах подсчета страхового стажа для назначения пенсий. Документы правительства говорят о том, что теперь периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет будут полностью засчитываться в страховой стаж. Ранее существовал лимит – не более шести лет такого стажа, но теперь это ограничение отменено, передает РИА «Новости».

    Теперь учитывается все время ухода за детьми до полутора лет, независимо от их количества. Это позволит многодетным семьям, где пятеро и более детей, получать более высокие пенсии за счет увеличения страхового стажа.

    Изменения коснулись и расчета «сельского» стажа. Для пенсионеров, проработавших в сельском хозяйстве более 30 лет, весь период ухода за детьми также засчитывается к стажу без лимитов. Такая мера дает право на ежемесячную надбавку к пенсии – 25% от фиксированной выплаты, причем она сохраняется и при переезде в город.

    Кроме того, скорректирован порядок учета стажа для родителей близнецов и тройняшек. При многоплодной беременности в стаж суммируется фактическое время отпуска по уходу за каждым ребенком. Например, если родились тройняшки и родитель находился с ними в декрете до полутора лет, в стаж засчитают 4,5 года.

    При рождении четверых детей – шесть лет. Лимитов по общей продолжительности такого стажа не предусмотрено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянам назвали максимальный размер страховой пенсии. В Соцфонде сообщили о досрочной выдаче пенсий за май. Верховный суд запретил лишающие пенсионеров прожиточного минимума взыскания.

    В России разоблачили схему уклонения от НДС на 1 трлн рублей
    Сербия заявила о совместном с Израилем производстве беспилотников
    Пропавший в Кузбассе Герой России Асылханов уехал на неизвестной машине
    Власти Грузии заявили об «исторической победе» над СССР в 1978 году
    Норвегия столкнулась с дилеммой из-за сверхдоходов от продажи нефти
    Зеленский ввел на Украине наказание за антисемитизм
    Раймонд Паулс сообщил о проблемах со здоровьем

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Как США устроят морскую блокаду Ирана

    Еще недавно США протестовали против блокады Ормузского пролива Ираном, а теперь сами устроили этой стране морскую блокаду. Происходящее только на первый взгляд звучит как парадокс. Какие цели преследуют Соединенные Штаты, как ВМС США будут обеспечивать эту блокаду – и почему, скорее всего, долго она не продлится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности, в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

