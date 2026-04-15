Патрушев назвал развитие Транскаспийского маршрута ключевой задачей России

Tекст: Вера Басилая

По словам Патрушева, развитие Транскаспийского маршрута международного транспортного коридора Север-Юг является стратегической задачей для России, передает РИА «Новости».

Помощник президента отметил, что по этому маршруту перевозят внешнеторговые и транзитные грузы через морские порты Каспийского моря – Астрахань, Оля и Махачкала – а также речные порты европейской части России в страны Каспийского бассейна.

В указанных портах идет модернизация инфраструктуры, реконструкция причальных сооружений и формируется современная логистическая база.

«Порт Махачкала демонстрирует стабильный рост объема перевалки грузов, нарастив грузооборот до 3,5 млн тонн по итогам прошлого года. На обновление морской гавани в ближайшие годы планируется направить не менее 5 млрд рублей», – напомнил Патрушев.

В порту Астрахань создается универсальный терминальный комплекс для перевалки зерновых, масличных культур и наливных грузов, а также модернизируется российско-иранский терминал. В порту Оля реализуется проект по строительству терминала для контейнерных перевозок – планируется перевалка двадцати 40-футовых контейнеров, а также генеральных грузов крытого и открытого хранения.

Патрушев отметил, что развитие МТК Север-Юг вместе с формируемым Трансарктическим транспортным коридором позволит существенно изменить карту евразийских логистических потоков и создать реальную конкуренцию традиционным сухопутным и морским маршрутам. Согласно его оценке, новые возможности откроются для российских регионов, а сам маршрут станет альтернативой морским путям, контролируемым западными странами, и повысит устойчивость глобальной торговли.

Он также подчеркнул важность расширения торгово-экономических связей со странами Юго-Восточной Азии и Восточной Африки, которые нуждаются в российских товарах – прежде всего, зерне и удобрениях.

По словам Патрушева, партнеры из стран Персидского залива проявляют особый интерес к созданию на своей территории крупных логистических хабов для российского зерна и готовы инвестировать в развитие этой инициативы. Проводимые Москвой контакты подтверждают высокий международный интерес к подключению к проекту.

Ранее Баку и Тегеран согласовали шаги по формированию бесшовной логистики до Персидского залива.

В Кремле отметили значительный прогресс в реализации данного инфраструктурного проекта.

Напомним, президент Владимир Путин пригласил заинтересованные страны к участию в развитии международного транспортного коридора Север – Юг.