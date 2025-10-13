Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Оверчук: Москва, Баку и Тегеран строят логистику до Персидского залива
Москва, Баку и Тегеран согласовали шаги по формированию бесшовного транспортного коридора между севером Европы и Персидским заливом, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.
Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Россия, Азербайджан и Иран стремятся к формированию безбарьерной логистики и гармонизации стандартов на всем пути от Баренцева и Балтийского морей до Персидского залива. передает ТАСС.
По его словам, развитие транспортной связанности и бесшовной логистики будет способствовать укреплению торговых отношений между странами. Также отмечено, что тесное сотрудничество между Россией, Азербайджаном и Ираном создает условия для еще большей координации действий в области транспорта, энергетики и таможни.
Ранее Иран передал России 34 км земли для строительства железной дороги.
Также сообщалось, что Россия рассмотрит все аспекты проекта нового транспортного коридора между Арменией и Азербайджаном с рабочим названием «Маршрут Трампа».
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия заменяет западные правила глобальной торговли собственными механизмами.