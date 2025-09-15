Чем Россия заменит западные правила глобальной торговли

Tекст: Дмитрий Скворцов

Трамп еще в свой первый срок в августе 2019 года заявлял о возможности выхода США из ВТО, что многими воспринималось как предпосылка развала этой организации. Тогда Трамп не ограничился угрозами, а заблокировал назначение судей в высший апелляционный орган ВТО, что парализовало механизм разрешения споров. И такое положение вещей сохраняется и по сей день.

Придя в Белый дом во второй раз, Трамп начал демонстративно нарушать правила ВТО, произвольно вводя новые очень высокие тарифы на импорт. «Если организация не сможет быстро реформироваться, будущее глобальной торговли, дестабилизированное тарифами Трампа, может развиваться вне рамок ВТО», – говорил об этом еще в апреле 2025 года бывший гендиректор организации Роберту ди Азеведу. В мае уже действующий руководитель ВТО Нгози Оконжо-Ивеала заявила, что свобода мировой торговли находится в кризисе. Затем на саммите Евросоюза в Брюсселе в июне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что «ВТО больше не функционирует». И наконец, в сентябре это признал глава крупнейшей западноевропейской экономики – канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Зачем понадобилась Всемирная торговая организация

Для США продвижение принципа свободы торговли стало необходимостью еще со времен кризиса 1929 года, положившего начало Великой депрессии. Тогда в 1932 году Великобритания приняла Акт об имперских преференциях. Этот документ закрыл рынок Британии и ее колоний для американских товаров – тем самым тяжелый циклический кризис США был превращен в затяжную депрессию, из которой США только начали выходить накануне Второй мировой войны.

В Вашингтоне этого не забыли – и отомстили. В августе 1941 года Рузвельт вынудил отчаянно нуждавшегося в американской поддержке Черчилля согласиться на включение в Атлантическую хартию пунктов о праве наций на самоопределение и о «доступе на равных началах к торговле и сырьевым ресурсам, необходимым для экономического процветания».

В июле 1944 года США добились своих целей в ходе Валютно-финансовой конференции Объединенных Наций, сохранившейся в истории как Бреттон-Вудская конференция. Итогом переговоров делегаций 44 стран стало принятие американского плана создания международных финансовых институтов – Международного валютного фонда (МВФ) и Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Позже эта организация стала называться Всемирным банком. Фактически она полностью была и остается под контролем США и обеспечивает интересы американской экономической экспансии.

В то же время в конце 1940-х годов обсуждалась идея о создании Международной организации по торговле и занятости (МТО). Переговоры о ее создании шли в Женеве и Гаване под эгидой ООН. В 1948 году в Гаванской хартии был прописан устав создаваемой организации. Хартия, согласованная делегациями 50 стран, предусматривала не только тарифное регулирование, но и контроль за занятостью, инвестиции, регулирование деятельности международных корпораций, социальные вопросы. Такие широкие полномочия вызвали опасения у ряда стран, которые опасались чрезмерного вмешательства в национальную экономическую политику. Но речь, по сути, шла о сколько-нибудь равном доступе на международные рынки для десятков государств.

В США тоже идею международного контроля за деятельностью международных (преимущественно американских) корпораций восприняли в штыки. В Конгрессе США опасались, что МТО будет ограничивать американский суверенитет в торговой политике. Там не хотели подчиняться международным правилам в сфере тарифов, регулирования инвестиций и даже занятости. В 1950 году администрация Трумэна официально заявила, что не будет ратифицировать Гаванскую хартию.

ГАТТ – первое издание ВТО

После окончания Второй мировой войны США были настроены закрепить за собой доступ к рынкам и ресурсам, просто добившись открытости экономик своих потенциальных торговых партнеров. Убеждение в том, что уменьшение препятствий для торговли принесет пользу, все более расширялось и среди других стран.

Пока шли дебаты о создании универсальной организации под эгидой ООН, в 1947 году в Женеве 23 страны приняли решение «временно» выделить раздел о регулировании международной торговли в отдельный документ. Так появилось Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), которое действовало следующие 48 лет. Двадцать три страны-участницы (на тот момент на их долю приходилось 80% мировой торговли) снизили тарифы на основе принципа наиболее благоприятствующей нации: все участники получали, как считалось, одинаковые преимущества. Выгода для участников соглашений ГАТТ виделась в том, чтобы получить более легкий доступ на самый богатый на тот момент рынок – рынок США.

Но Вашингтону нужна была не наднациональная организация, способная регулировать деятельность американских корпораций, а облегчение проникновения американских товаров на зарубежные рынки.

Американский план Маршалла предусматривал выделение денег на восстановление разрушенных войной европейских стран при условии, что большая их часть пойдет на финансирование закупок станков, оборудования, продовольствия и лекарств в США. Но в Европе была и независящая от американского финансирования хозяйственная деятельность, были рынки, на которые хотелось не только проникнуть сейчас, пока европейские конкуренты были слабы, хотелось закрепить свободный доступ.

Вне ГАТТ тогда осталось около 50 государств. Среди них были не только Советский Союз и страны будущего советского блока, но и многие страны Азии (Япония, Малайзия, Израиль), Латинской Америки и даже Европы (Австрия, Португалия, Испания, Финляндия). К 1955 году большинство значимых экономик, не присоединившихся к советскому блоку, вошли в ГАТТ. Число членов организации увеличилось до 33.

Следующий этап расширения произошел с началом распада колониальной системы. Новые независимые государства (особенно если интерес к их освоению проявляли американские компании) начинали видеть в присоединении к ГАТТ возможность ускоренного развития. Часто так и получалось, но в обмен на получение иностранными компаниями контроля над стратегическими отраслями.

Недолгий триумф ВТО

С крахом социалистической системы либеральная рыночная экономика действительно становилась глобальной. В 1994 году ГАТТ была преобразована во Всемирную торговую организацию (ВТО), которая должна была регулировать уже не только вопросы международной торговли, но и вопросы защиты интеллектуальной собственности, стандарты и регламенты, а также использование государственных субсидий.

Новая организация стала быстро расширяться (преимущественно за счет стран Восточной и Центральной Европы, а затем за счет России и республик бывшего СССР). Фактически ВТО стала организационной опорой процесса глобализации. Выгодоприобретателям глобализации не нужны были новые производители из присоединяющихся к ВТО стран, которые стали бы претендовать на свою долю на мировых рынках. Логика всех переговоров о вступлении в ВТО была проста: сперва вы откройте свои рынки для уже сложившихся мировых игроков, а если кто-то из ваших производителей окажется успешным и сможет конкурировать на равных на мировых рынках, пусть привлекает инвестиции с международных рынков капитала, а не уповает на поддержку своего государства.

Собственно, суть глобализации заключалась во все более плотном включении развивающихся стран в экономику, где господствуют международные финансово-промышленные конгломераты, поделившие рынки и доступ к ресурсам.

На сегодняшний день членами ВТО являются 162 международно признанных государства и четыре таможенных территории (Тайвань, Гонконг, Макао и Евросоюз). 23 страны находятся в статусе наблюдателя. Десять – в процессе вступления (в их числе Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Эфиопия, Ирак) и тринадцать – с «замороженными» переговорами (в их числе Беларусь, Сербия, Алжир, Ливан, Ливия, Сирия, Судан и Южный Судан – то есть страны так или иначе пострадавшие от вмешательства коллективного Запада). Вне ВТО находится десять стран (из них хоть сколько-нибудь значимой экономикой обладает, пожалуй, только КНДР).

Причины кризиса ВТО

Очевидно, именно действия стран Запада (и в первую очередь – США) стали разрушать те принципы, ради продвижения которых была создана Всемирная торговая организация. Но за этими действиями стоит определенная логика.

К настоящему времени потенциал глобализации практически исчерпан. Для Запада речь уже не идет о присоединении и освоении новых рынков. Напротив, Китай активно осваивает рынки Европы и Америки (а также Азии и Африки).

Россия (опять же в какой-то мере не по своей инициативе) занялась активным импортозамещением. Страны ШОС и БРИКС ведут все более активную работу по углублению сотрудничества между собой, без участия Запада.

Западные компании утрачивают свою конкурентоспособность. Правила ВТО теперь облегчают экспансию китайских, южнокорейских, индийских компаний на западные рынки. Трамп сегодня вынужден бороться уже не за свободную торговлю, а за защиту своего рынка, и одновременно навязывать американскую продукцию (будь то «Боинги» или сжиженный газ) другим странам. И если вопрос об упразднении ВТО Западом активно не ставится, то только потому, что организация фактически утратила дееспособность. На нее просто перестали обращать внимание.

России от происходящего на Западе ни жарко ни холодно. После объявления Западом санкций против России в 2014 году (нарушающих правила ВТО) и введения Россией контрсанкций наша внешнеэкономическая деятельность подчинена не столько правилам ВТО, сколько совсем другим закономерностям. Правила ВТО нисколько не помогают нам договариваться о сотрудничестве с Индией или Ираном. Но наш важный партнер Китай пока выступает за сохранение правил международной торговли. Поэтому и Россия не будет ничего делать для демонтажа пребывающей в кризисе организации. Но и спасать ее нам не с руки.

Мир после ВТО

Как пережить период развала ВТО или обеспечить реформирование организации в интересах большинства, обсуждали 31 августа – 1 сентября в Китае на саммите ШОС и 8 сентября на внеочередном саммите БРИКС (которой прошел в онлайн-формате). Открывая внеочередной саммит, президент председательствующей в этом году в БРИКС Бразилии Лулу да Силва отметил, что вводимые США тарифы направлены против экономики стран БРИКС: «Введение экстерриториальных мер угрожает нашим институтам, вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами, "разделяй и властвуй" – это новая стратегия односторонних действий, а БРИКС должно показать, что сотрудничество превыше всего».

Глава КНР Си Цзиньпин призвал БРИКС использовать сильные стороны и углублять деловое сотрудничество. «Некоторые страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, что серьезно бьет по мировой экономике и подрывает правила международной торговли», – указал он. Как отметили в пресс-службе президента Бразилии,

«встреча также стала поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с усилением односторонних мер, в том числе в международной торговле».

Глава российского Минфина Антон Силуанов, комментируя итоги саммита ШОС (31 августа – 1 сентября), сказал: «Нужно иметь собственную независимую платежную инфраструктуру. Нам бы хотелось, чтобы этот банк (Банк развития ШОС – прим. ВЗГЛЯД) создал возможности для того, чтобы наши инвесторы в наших странах могли свободно покупать, продавать бумаги в любых странах. То есть выполнять независимую депозитарную функцию».

Похоже, мир действительно разваливается на экономические макрорегионы. Среди них, как говорят эксперты, точно будет китайский макрорегион, индийский макрорегион, макрорегион, который соберется вокруг России (или, как утверждают некоторые, вокруг России и Ирана), латиноамериканский макрорегион во главе с Бразилией или общий для части Южной Америки и части Южной Африки общий бразильско-южноафриканский макрорегион. А значит, в интересах России уже сегодня работать над инфраструктурой взаимодействия между этими макрорегионами.

С учетом того, что будущее европейского макрорегиона не определено и не гарантировано, вполне возможно, что четыре из пяти будущих макрорегионов будут возглавляться странами – лидерами ШОС и БРИКС. И правила, которые они выработают, вполне могут лечь в основу будущего экономического миропорядка. В котором ВТО действительно уже окажется никому не нужна.