Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

Учреждение Банка развития ШОС – событие, которое, на первый взгляд, воспринимается как очередной бюрократический шаг в рамках организации, но на деле оно может иметь куда более серьезные стратегические последствия. Сегодня товарооборот между странами ШОС превышает 2 трлн долларов, и при этом подавляющее большинство расчетов всё еще завязано на инфраструктуру, контролируемую Западом. Это создает уязвимость, которая в условиях санкционной войны превращается в системный риск.

Важно сразу подчеркнуть: воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль: «реформы» через сокращение госрасходов, приватизацию и открытие рынков для транснационалов. В итоге – долговая ловушка и утрата суверенитета. ШОС такой сценарий не нужен. Копирование этой модели под восточной вывеской – путь в никуда.

Главная задача нового института – не дублировать МВФ, а выстроить альтернативную финансовую архитектуру. Это означает: собственный клиринговый центр, единая трансграничная платежная система уровня SWIFT, но независимая от Брюсселя и Вашингтона. Китай уже имеет CIPS, Россия – СПФС, Индия – UPI. Синхронизация этих систем под зонтиком ШОС даст возможность проводить расчеты напрямую в национальных валютах без посредников.

Даже перевод 30-40% взаимной торговли (700-800 млрд долларов) на такую независимую платформу создаст мощнейший центр притяжения для стран, которые хотят уйти от западной зависимости. Экономический эффект очевиден: комиссии SWIFT и западных банков ежегодно «съедают» млрд долларов, и этот ресурс можно оставить внутри объединения.

Но вопрос в том, будет ли это работать. Пример Нового банка развития БРИКС показывает: учредить институт недостаточно. За 10 лет он так и не стал финансовым драйвером альянса – бюрократия, разногласия, инерционная зависимость от долларовых расчетов сдерживают потенциал. Чтобы избежать повторения, ШОС нужно жестко сфокусироваться на инфраструктуре и практическом эффекте.

Отдельный приоритет – рейтинговая независимость. Западные агентства давно работают не как аналитики, а как политическое оружие: стоит только возникнуть конфликту с Вашингтоном – и рейтинги страны или корпорации обрушены. Это автоматически увеличивает стоимость заимствований и ограничивает доступ к капиталу. Банк развития ШОС обязан предложить свою систему оценки – прозрачную, объективную и свободную от геополитических манипуляций.

