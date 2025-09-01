Страны ШОС решили учредить Банк развития

Экономист Двинский: Мигранты становятся тормозом экономики, а не ее двигателем

Tекст: Дарья Григоренко

Двинский в своем Telegram-канале прокомментировал опубликованную в Нидерландах статистику по экономическому эффекту мигрантов. По его словам, североамериканцы, британцы и французы считаются «элитой миграции»: они приносят в казну сотни тысяч евро сверх расходов, становятся донорами бюджета и не нуждаются в поддержке государства.

Двинский отметил, что экономический вклад мигрантов из Польши, Китая, Румынии и Литвы колеблется между прибылью и убытками, и зависит от конкретных условий. Он также добавил: «Филиппины, Болгария, Латвия, Таиланд, Вьетнам и балканские страны – это уже гарантированный минус. Небольшой, но постоянный. Казна утекает, а взамен – дешевый труд, который с лихвой компенсируется счетами за пособия и медицину».

Экономист подчеркнул, что мигранты из Турции, Пакистана и Марокко обходятся казне особенно дорого – по его данным, за жизнь каждого государство тратит от 300 до 350 тыс. евро, а результат для бюджета стабильно отрицательный. Он сравнил «качество» таких мигрантов с выходцами из Средней Азии, массово приезжающими в Россию.

Абсолютным антирекордом Двинский называет выходцев из беднейших стран Ближнего Востока и Африки: за 40 лет проживания один такой мигрант обходится бюджету в 400–600 тыс. евро. При этом он подчеркнул, что вместо видимого прогресса налогоплательщик получает лишь «бесконечный чек на чужое выживание».

В завершение Двинский назвал мифом утверждения о пользе миграции для экономики, отмечая, что вместо роста она становится «финансовой удавкой». «Леволиберальные политики и экономисты десятилетиями повторяют мантру: мигранты нужны для роста, мигранты спасут экономику, без мигрантов никуда. Но если смотреть на реальные цифры, выходит ровно наоборот. Миграция оборачивается не ростом, а финансовой удавкой. Экономика не поднимается на плечах приезжих – она прогибается под их весом», – считает эксперт.

«Итог прост: мигранты – это не двигатель прогресса, а тормоз, оплачиваемый из кармана налогоплательщика», – резюмировал Двинский. По его словам, чем беднее страна исхода мигранта, тем дороже его присутствие обходится коренному населению.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мигранты довели Германию до демонтажа социального государства.

Напомним, волна антимигрантских протестов охватила десятки городов Британии после скандала, связанного с размещением беженцев в гостиницах.