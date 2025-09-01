Китай пообещал безвозвратные кредиты членам Межбанковского объединения ШОС

Tекст: Ирма Каплан

«Для более эффективного продвижения развития ШОС, Китай всегда делал акцент на реальных действиях <…>. Китай предоставит два миллиарда юаней (280 млн долларов) безвозвратной помощи странам членам ШОС в этом году, а также предоставит 10 миллиардов юаней (1,4 млрд долларов) новых кредитов для банков – членов Межбанковского объединения в ближайшие три года», – цитирует господина Си ТАСС.

Напомним, в своей речи Си Цзиньпин оценил объем экономики стран-участниц объединения, подчеркнув, что цифра стремительно растет.Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем участвуют главы более чем 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин, и представители 10 международных организаций.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл к международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян» в Тяньцзине на черном автомобиле Aurus с китайскими номерами и успел обменяться репликами с господином Си и премьером Индии Нарендрой Моди.

На саммите ШОС в Китае для президента России Путина устроили торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.