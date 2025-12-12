В Челябинской области задержали подозреваемых в хищении денег у бойца СВО

Tекст: Алексей Дегтярёв

При обысках были изъяты телефоны, банковские карты и предметы, подтверждающие причастность к преступлению, указала Волк в своем Telegram-канале.

Мужчина обратился в полицию после того, как ему во время лечения предложили услуги по восстановлению документов и трудоустройству. Под предлогом помощи злоумышленники убедили его открыть банковский счет, затем завладели зарплатной картой и похитили с нее деньги, предназначенные для выплат за участие в спецоперации на Украине.

Потерпевший проходил лечение в медучреждении Ростова-на-Дону, в это время подозреваемые вывели более 2,5 млн рублей.

Следствие выяснило, что один из задержанных использовал телефон, привязанный к счету пострадавшего, для попыток получения кредитов на его имя. Третий участник группы добровольно пришел в полицию и вернул похищенные средства.

Возбуждено уголовное дело, задержанные арестованы. Проверяются возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности и устанавливаются остальные соучастники группы.

Ранее в Новосибирске 11 человек задержали по подозрению в хищении более 5,2 млн рублей у военнослужащих, направлявшихся на СВО, злоумышленники оформляли доверенности и завладевали их счетами.