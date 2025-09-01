Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.7 комментариев
Путин прибыл на заседание Совета глав государств – членов ШОС
Кортеж президента России прибыл к месту проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» (Тяньцзинь, Китай).
Как сообщила пресс-служба Кремля, перед началом саммита, делегаты стран-участниц имели некоторое время для неформального общения. Российский лидер поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, кратко переговорив с ними.
После чего началось заседание Совета глав государств стран ШОС, открыл которое приветственным словом к участникам Си Цзиньпин.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
На саммите ШОС в Китае для президента России Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.