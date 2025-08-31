Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС

Tекст: Дарья Григоренко

Переговоры прошли сразу после приема, устроенного для участников саммита ШОС и приглашенных председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

Встреча Путина и Пашиняна не была заранее указана в официальном графике визита. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, уточнив, что расписание остается гибким, новые контакты могут добавляться в любой момент.

В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

Перед началом официальной фотосессии на саммите ШОС лидеры России и Китая обменялись рукопожатием и провели краткую беседу.