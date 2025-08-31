Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.0 комментариев
Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС
Президент России Владимир Путин начал серию двусторонних переговоров в рамках своего четырехдневного визита в Китай, первой из которых стала встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Переговоры прошли сразу после приема, устроенного для участников саммита ШОС и приглашенных председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.
Встреча Путина и Пашиняна не была заранее указана в официальном графике визита. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, уточнив, что расписание остается гибким, новые контакты могут добавляться в любой момент.
В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.
Перед началом официальной фотосессии на саммите ШОС лидеры России и Китая обменялись рукопожатием и провели краткую беседу.