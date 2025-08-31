Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.0 комментариев
Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу перед фотографированием
Перед началом официальной фотосессии на саммите ШОС лидеры России и Китая обменялись рукопожатием и провели краткую беседу.
Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС, пишет РИА «Новости». В рамках торжественного приема для глав делегаций лидеры России и Китая поприветствовали друг друга рукопожатием. На встрече Си Цзиньпина сопровождала его супруга Пэн Лиюань.
Перед началом совместного фотографирования глав делегаций Путин и Си Цзиньпин коротко пообщались «на ногах». О содержании разговора не сообщается.
В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР.