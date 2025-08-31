Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу перед фотографированием

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС, пишет РИА «Новости». В рамках торжественного приема для глав делегаций лидеры России и Китая поприветствовали друг друга рукопожатием. На встрече Си Цзиньпина сопровождала его супруга Пэн Лиюань.

Перед началом совместного фотографирования глав делегаций Путин и Си Цзиньпин коротко пообщались «на ногах». О содержании разговора не сообщается.

В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР.