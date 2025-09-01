Си Цзиньпин оценил объем экономики стран ШОС почти в 30 трлн долларов

Tекст: Ирма Каплан

«Шанхайская организация сотрудничества сегодня превратилась в крупнейшую региональную организацию в мире, объединяющую 26 участников, сотрудничающих в более чем 50 областях, с совокупным экономическим потенциалом, приближающимся к $30 трлн», – приводит ТАСС слова господина Си на 25-м заседании Совета глав государств – членов ШОС.

Он отметил, что государства ШОС должны придерживаться «шанхайского духа» и двигаться вперед, невзирая на «будущее, полное потрясений и преобразований», так как в процессе развития страны – участницы должны проявить упорство и решимость, эффективно взаимодействуя на площадке.

Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем участвуют главы более чем 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин, и представители 10 международных организаций.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл к международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян» в Тяньцзине на черном автомобиле Aurus с китайскими номерами и успел обменяться репликами с господином Си и премьером Индии Нарендрой Моди.

На саммите ШОС в Китае для президента России Путина устроили торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.