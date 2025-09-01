Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.8 комментариев
ШОС обозначила новые приоритеты безопасности и развития на саммите в Китае
Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение о создании универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также обозначили новые приоритеты в сферах безопасности и развития.
Итоговая декларация саммита в Тяньцзине содержит ключевые позиции по актуальным вопросам международной повестки.
В декларации ШОС решительно осудила удары США и Израиля по Ирану, совершенные в июне 2025 года. В документе отмечено: «Государства-члены решительно осудили военные удары Государства Израиль и Соединенных Штатов Америки по Исламской Республике Иран... Подобные агрессивные действия против гражданских объектов, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, которые привели к гибели мирных жителей, являются грубым нарушением принципов и норм международного права и Устава ООН, посягательством на суверенитет Исламской Республики Иран», передает ТАСС.
Страны-участницы подчеркнули, что безопасность ядерной инфраструктуры должна обеспечиваться даже во время вооруженных конфликтов, а регулирование иранской ядерной программы возможно только на основе диалога.
Организация также отвергла инициативу «евротройки» (Британия, Германия, Франция) по восстановлению антииранских санкций, указав, что резолюция СБ ООН 2231 (2015 года) обязательна к исполнению, а любые попытки произвольного толкования считают подрывом авторитета Совета Безопасности.
Кроме того, ШОС призвала к немедленному прекращению огня в Газе и полноценному обеспечению гуманитарной помощи жителям анклава, указав на необходимость справедливого решения палестинского вопроса как единственного пути к миру и стабильности на Ближнем Востоке.
«Государства-члены отмечают, что единственным возможным путем обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке является всеобъемлющее и справедливое урегулирование палестинского вопроса», – отмечается в тексте декларации.
Важное место в декларации занимает поддержка усилий по обеспечению мира в Афганистане и формированию инклюзивного правительства. «Государства-члены [ШОС], подтверждая приверженность становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков, выразили готовность поддерживать усилия международного сообщества по обеспечению мира и развития в этой стране», – говорится в документе.
Также заявлено о необходимости объективного отражения событий Второй мировой войны и недопустимости фальсификаций истории. Страны ШОС осудили попытки искажения значения Победы и реабилитации нацизма, подчеркнув ответственность за сохранение исторической памяти и недопущение повторения трагедий прошлого.
В заявлении подчеркивается, что «к победе во Второй мировой войне привели усилия всех стран и народов, которые объединились в борьбе с общей угрозой». В документе указывается, что Вторая мировая война была развязана теми, «кто стремился к безраздельному мировому господству, лишив другие народы свободы, национальной культуры, идентичности и традиционных ценностей».
ШОС выразила готовность совместно предотвращать риски, связанные с искусственным интеллектом, отметив важность прозрачности, надежности и справедливости подобных технологий. Организация поддержала инициативы по созданию регионального центра ИИ в Душанбе и напомнила о солидарности в развитии передовых технологий.
В военной сфере страны выразили готовность расширять сотрудничество и приступить к подготовке соглашения о мерах доверия, а также выступили за реформу ООН, чтобы адаптировать организацию к современным реалиям и обеспечить большую представленность развивающихся стран в ее органах, пишет Газета.Ru.
Напомним, ШОС заявила о необходимости объединения усилий против терроризма, поддержке развития электронной торговли и сокращения цифрового разрыва между странами. На саммите было принято решение о создании Банка развития ШОС для финансирования совместных проектов.