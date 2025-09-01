ШОС обозначила новые приоритеты безопасности и развития на саммите в Китае

Tекст: Дарья Григоренко

Итоговая декларация саммита в Тяньцзине содержит ключевые позиции по актуальным вопросам международной повестки.

В декларации ШОС решительно осудила удары США и Израиля по Ирану, совершенные в июне 2025 года. В документе отмечено: «Государства-члены решительно осудили военные удары Государства Израиль и Соединенных Штатов Америки по Исламской Республике Иран... Подобные агрессивные действия против гражданских объектов, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, которые привели к гибели мирных жителей, являются грубым нарушением принципов и норм международного права и Устава ООН, посягательством на суверенитет Исламской Республики Иран», передает ТАСС.

Страны-участницы подчеркнули, что безопасность ядерной инфраструктуры должна обеспечиваться даже во время вооруженных конфликтов, а регулирование иранской ядерной программы возможно только на основе диалога.

Организация также отвергла инициативу «евротройки» (Британия, Германия, Франция) по восстановлению антииранских санкций, указав, что резолюция СБ ООН 2231 (2015 года) обязательна к исполнению, а любые попытки произвольного толкования считают подрывом авторитета Совета Безопасности.

Кроме того, ШОС призвала к немедленному прекращению огня в Газе и полноценному обеспечению гуманитарной помощи жителям анклава, указав на необходимость справедливого решения палестинского вопроса как единственного пути к миру и стабильности на Ближнем Востоке.

«Государства-члены отмечают, что единственным возможным путем обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке является всеобъемлющее и справедливое урегулирование палестинского вопроса», – отмечается в тексте декларации.

Важное место в декларации занимает поддержка усилий по обеспечению мира в Афганистане и формированию инклюзивного правительства. «Государства-члены [ШОС], подтверждая приверженность становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков, выразили готовность поддерживать усилия международного сообщества по обеспечению мира и развития в этой стране», – говорится в документе.

Также заявлено о необходимости объективного отражения событий Второй мировой войны и недопустимости фальсификаций истории. Страны ШОС осудили попытки искажения значения Победы и реабилитации нацизма, подчеркнув ответственность за сохранение исторической памяти и недопущение повторения трагедий прошлого.

В заявлении подчеркивается, что «к победе во Второй мировой войне привели усилия всех стран и народов, которые объединились в борьбе с общей угрозой». В документе указывается, что Вторая мировая война была развязана теми, «кто стремился к безраздельному мировому господству, лишив другие народы свободы, национальной культуры, идентичности и традиционных ценностей».

ШОС выразила готовность совместно предотвращать риски, связанные с искусственным интеллектом, отметив важность прозрачности, надежности и справедливости подобных технологий. Организация поддержала инициативы по созданию регионального центра ИИ в Душанбе и напомнила о солидарности в развитии передовых технологий.

В военной сфере страны выразили готовность расширять сотрудничество и приступить к подготовке соглашения о мерах доверия, а также выступили за реформу ООН, чтобы адаптировать организацию к современным реалиям и обеспечить большую представленность развивающихся стран в ее органах, пишет Газета.Ru.

Напомним, ШОС заявила о необходимости объединения усилий против терроризма, поддержке развития электронной торговли и сокращения цифрового разрыва между странами. На саммите было принято решение о создании Банка развития ШОС для финансирования совместных проектов.