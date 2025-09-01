Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.2 комментария
Страны ШОС осудили терроризм
В итоговой декларации саммита ШОС в Тяньцзине прозвучал призыв к международному сообществу объединить усилия в противодействии любым формам терроризма.
Шанхайская организация сотрудничества выступила с осуждением терроризма во всех формах и проявлениях, отметив неприемлемость двойных стандартов в борьбе с этой угрозой, передает ТАСС.
В итоговой декларации саммита, опубликованной в Тяньцзине, подчеркивается, что государства-члены призывают мировое сообщество противостоять терроризму, в том числе трансграничному передвижению террористов, при ведущей роли ООН.
В документе подчеркивается необходимость полного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и Глобальной контртеррористической стратегии ООН, основанных на Уставе ООН и принципах международного права, для совместной борьбы со всеми террористическими организациями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите в Тяньцзине объявили о передаче председательства в ШОС Киргизии.