Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.2 комментария
Председательство в ШОС перешло к Киргизии
На саммите в Тяньцзине объявили о передаче председательства в ШОС Киргизии, страна будет руководить организацией под юбилейным лозунгом.
Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) официально переходит к Киргизии, передает ТАСС. Об этом говорится в итоговой декларации саммита, завершившегося в китайском Тяньцзине 1 сентября 2025 года.
В опубликованном документе подчеркивается, что новый период председательства пройдет под девизом: «25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию». Таким образом, юбилей организации станет центральной темой будущих инициатив и встреч.
Также в декларации отмечается, что следующее заседание Совета глав государств – членов ШОС пройдет в Киргизской Республике в 2026 году. Эта встреча соберет лидеров стран-участниц для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества и дальнейшего развития организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны – участницы ШОС приняли центральное заявление на саммите в Китае. В документе не содержится никаких отсылок к событиям на Украине.