Тяньцзиньская декларация ШОС не упомянула украинский кризис
В центральном заявлении стран – участниц ШОС, принятом на саммите в Китае, отсутствует какая-либо отсылка к событиям на Украине.
Тяньцзиньская декларация, принятая по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, не содержит упоминания украинского кризиса, передает ТАСС. Этот вывод был сделан на основании официального англоязычного текста, опубликованного на сайте МИД Индии.
Декларация стала ключевым итоговым документом встречи, которая проходила в Тяньцзине с т31 августа по 1 сентября. В ней зафиксированы общие позиции государств-участников по целому ряду международных и региональных вопросов, однако Украина не фигурирует в тексте.
В аналогичной декларации, принятой годом ранее на саммите в Астане, украинская тематика также не была отражена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в ходе ШОС назвал причины украинского кризиса и выразил надежду на достижение мира по итогам саммита на Аляске.