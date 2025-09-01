Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.7 комментариев
Путин на заседании Совета ШОС высказался об украинском кризисе
Российский президент Владимир Путин, выступая на 25-м заседании Совета глав государств–членов ШОС, обозначил причины украинского кризиса и выразил надежду на «дорогу к миру» благодаря саммиту на Аляске.
Украинский кризис возник не в результате «нападения России на Украину», а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.
Затем, по его словам, возникли попытки с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и людей, которые этот переворот не приняли.
«Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России», – приводит слова Путина ТАСС.
Российский лидер подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия и предложения Китая, Индии, других стратегических партнеров, призванных содействовать урегулированию украинского кризиса.
«Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», – добавил президент.
Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем участвуют главы более чем 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин, и представители 10 международных организаций.
Напомним, в своей речи Путин заявил о верности принципов Устава ООН.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл к международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян» в Тяньцзине на черном автомобиле Aurus с китайскими номерами и успел обменяться репликами с господином Си и премьером Индии Нарендрой Моди.
На саммите ШОС в Китае для президента России Путина устроили торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».
