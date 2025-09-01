Путин на заседании Совета ШОС высказался об украинском кризисе

Tекст: Ирма Каплан

Украинский кризис возник не в результате «нападения России на Украину», а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.

Затем, по его словам, возникли попытки с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и людей, которые этот переворот не приняли.

«Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России», – приводит слова Путина ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия и предложения Китая, Индии, других стратегических партнеров, призванных содействовать урегулированию украинского кризиса.

«Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», – добавил президент.

Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем участвуют главы более чем 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин, и представители 10 международных организаций.



Напомним, в своей речи Путин заявил о верности принципов Устава ООН.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл к международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян» в Тяньцзине на черном автомобиле Aurus с китайскими номерами и успел обменяться репликами с господином Си и премьером Индии Нарендрой Моди.

На саммите ШОС в Китае для президента России Путина устроили торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.