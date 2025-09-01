Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.7 комментариев
Путин заявил на заседании Совета ШОС о верности принципов Устава ООН
Президент России Владимир Путин в своем выступлении на 25-ом заседании Совета глав государств–членов ШОС заявил о верности принципов Устава ООН.
«По итогам Второй мировой войны была создана Организация Объединенных Наций, которая в этом году также отмечает 80-летний юбилей. В ее устав вошли ключевые принципы: верховенство международного права, право нации на самоопределение, суверенное равенство, невмешательство в внутренние дела, уважение независимости и национальных интересов каждого государства. Эти принципы верны и незыблемы по сей день», – цитирует Путина ТАСС.
Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем участвуют главы более чем 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин, и представители 10 международных организаций.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл к международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян» в Тяньцзине на черном автомобиле Aurus с китайскими номерами и успел обменяться репликами с господином Си и премьером Индии Нарендрой Моди.
На саммите ШОС в Китае для президента России Путина устроили торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.