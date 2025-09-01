Путин заявил на заседании Совета ШОС о верности принципов Устава ООН

Tекст: Ирма Каплан

«По итогам Второй мировой войны была создана Организация Объединенных Наций, которая в этом году также отмечает 80-летний юбилей. В ее устав вошли ключевые принципы: верховенство международного права, право нации на самоопределение, суверенное равенство, невмешательство в внутренние дела, уважение независимости и национальных интересов каждого государства. Эти принципы верны и незыблемы по сей день», – цитирует Путина ТАСС.

Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем участвуют главы более чем 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин, и представители 10 международных организаций.



Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл к международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян» в Тяньцзине на черном автомобиле Aurus с китайскими номерами и успел обменяться репликами с господином Си и премьером Индии Нарендрой Моди.

На саммите ШОС в Китае для президента России Путина устроили торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.