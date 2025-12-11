Свыше 650 рейсов в московском авиаузле отменили или задержали

Tекст: Алексей Дегтярёв

Более 650 рейсов были отменены, задержаны или перенаправлены в аэропортах московского авиаузла на фоне введенных ограничений, сообщает РИА «Новости».

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились после полуночи в аэропорту Шереметьево, а затем около часа ночи в Внуково и Домодедово, и ближе к двум часам ночи в Жуковском.

Сообщается, что к 8.00 мск ограничения во всех аэропортах были сняты, однако утром они вновь вводились во Внуково и Домодедово. К 13.10 мск действие ограничений отменили во всех воздушных гаванях столичного региона.

Некоторые авиакомпании, включая «Аэрофлот», «Россию» и «Победу», объявили о корректировке расписания и предупредили о возможных задержках и отменах рейсов.

В ночь со среды на четверг свыше 40 рейсов перенаправили из Москвы в другие города из-за атак БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что на подлете к городу с полуночи сбили 37 беспилотных летательных аппаратов. Позже он сообщил о еще одном сбитом дроне.