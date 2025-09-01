Страны ШОС договорились развивать электронную торговлю и цифровую инфраструктуру

Tекст: Дарья Григоренко

В итоговой декларации саммита ШОС в китайском Тяньцзине отмечается, что государства-члены намерены содействовать развитию цифровой торговой инфраструктуры, передает ТАСС.

В документе подчеркивается: «Государства-члены нацелены на продвижение сотрудничества в области электронной торговли, развитие цифровой торговой инфраструктуры, преодоление разрыва между развитыми и развивающимися странами в области цифровой экономики. Они отметили предложение разработать Программу сотрудничества государств – членов ШОС в сфере электронной торговли». Кроме того, страны ШОС договорились укреплять сотрудничество в сфере цифровой экономики.

Особое внимание на саммите уделили вопросам сельского хозяйства. Участники ШОС заявили о готовности укреплять взаимодействие в сфере аграрных технологий, продовольственной безопасности и аграрного образования, включая использование потенциала Демонстрационной базы ШОС по обмену и обучению агротехнологиям.

В декларации также отмечается успешное проведение экспозиции «Агро-ШОС» в Минске с 3 по 6 июня 2025 года. Кроме того, страны ШОС поддержали инициативу о создании электронной платформы «Атлас продовольственной безопасности ШОС» для дальнейшего развития сотрудничества в аграрной сфере.

Ранее страны – участницы Шанхайской организации сотрудничества приняли решение о создании Банка развития ШОС.