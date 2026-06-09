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    Россия доказала технологический суверенитет в электроэнергетике
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма

    В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).

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    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем нынешняя приватизация отличается от аукционов 1990-х

    В России, где почти десять лет приватизация активов была на паузе, она снова становится инструментом экономической политики. В условиях санкций и неизбежности технологического разворота эффективность становится критическим параметром. А бизнес достаточно повзрослел, чтобы стать партнером государства.

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    9 июня 2026, 10:31 • Новости дня

    Британия решила направить 335 млн долларов на проблемные бронемашины Ajax

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Британии направят дополнительные средства на программу создания боевых бронемашин Ajax, использование которых вызывало серьезные проблемы со здоровьем у военнослужащих.

    Британское правительство выделит дополнительные 335 млн долларов на программу по боевым бронемашинам Ajax, передает РИА «Новости». Средства будут направлены в течение следующих четырех лет.

    «Правительство намерено направить дополнительно 250 миллионов фунтов стерлингов на проблемную программу бронемашин Ajax для британской армии в течение следующих четырех лет», – говорится в публикации Financial Times. При этом совокупная стоимость программы за весь срок ее реализации увеличится еще на 1 млрд фунтов стерлингов.

    Дополнительные средства планируется выделить из нового финансового пакета. Вокруг него министерство обороны, министерство финансов и канцелярия премьер-министра ведут напряженные переговоры, пытаясь завершить работу над неоднократно откладывавшимся десятилетним планом оборонных инвестиций. По мнению журналистов, перенаправление средств на проект, столкнувшийся с перерасходом, задержками и проблемами из-за шума и вибрации, вероятно, вызовет споры.

    Ранее внутреннее расследование показало, что высокопоставленные военные и чиновники минобороны Британии в течение двух лет знали о рисках, которым подвергались солдаты из-за неисправностей бронемашин, но не принимали мер. Отчет по охране труда выявил, что проблемы, включая потенциальное повреждение слуха, впервые обсуждались в декабре 2018 года, однако испытания техники приостановили только в ноябре 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская армия получила бронемашины Ajax с восьмилетним опозданием.

    Вскоре вооруженные силы Соединенного Королевства приостановили использование новых БМП из-за проблем со здоровьем военнослужащих. Министерство обороны Великобритании рассматривало возможность полного отказа от эксплуатации этой техники.

    8 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Иран полностью открыл воздушное пространство

    Власти Ирана полностью открыли воздушное пространство после ракетных ударов

    Иран полностью открыл воздушное пространство
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное пространство исламской республики возвращается к привычному режиму работы после недавней эскалации военного конфликта и взаимных обстрелов с израильской армией.

    Руководство страны отменило ранее введенные запреты на использование неба для гражданских лайнеров, передает ТАСС. Иранская Организация гражданской авиации подтвердила поэтапное возобновление всех регулярных рейсов.

    «После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований с соответствующими ведомствами ограничения на полеты были сняты, и авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы», – говорится в заявлении ведомства.

    Вечером седьмого июня Тегеран атаковал северные территории Израиля ракетами в качестве ответа на действия в Ливане. Иранская сторона заранее предупреждала о готовности нанести удар при обострении ситуации вокруг ливанской столицы.

    В ночь на восьмое июня израильские военные осуществили ответную атаку по западным и центральным регионам Ирана. Целью стали армейские объекты, однако повреждения получило предприятие в провинции Хузестан. Утром исламская республика вновь обстреляла территорию противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид. В ответ Армия обороны Израиля атаковала военные объекты в центральной и западной частях исламской республики.

    Позже командование вооруженных сил Ирана объявило о завершении военной операции против еврейского государства.

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    9 июня 2026, 05:05 • Новости дня
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями, сообщили источники.

    Германия и Франция договорились свернуть проект по разработке истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS), сообщили собеседники Reuters.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к такому решению после того, как участникам программы не удалось преодолеть многомесячный тупик в переговорах.

    Речь идет о масштабном проекте стоимостью около 100 млрд евро, в котором также принимает участие Испания. В Елисейском дворце пояснили, что европейский авиастроительный концерн Airbus и французская компания Dassault Aviation не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский концерн Airbus заявлял о возможном партнерстве со шведской компанией Saab для создания боевого самолета.

    Французская сторона выражала готовность разработать истребитель нового поколения самостоятельно. Газета Financial Times осенью прошлого года писала о вероятном крахе этой совместной инициативы.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    9 июня 2026, 10:12 • Новости дня
    Bloomberg: Частным компаниям России разрешат закупать системы ПВО
    Bloomberg: Частным компаниям России разрешат закупать системы ПВО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Российские власти перекладывают часть ответственности за охрану критической инфраструктуры от атак украинских беспилотников на плечи частных компаний, разрешив им закупать системы ПВО, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в Минобороны.

    Министерство обороны России разрешит бизнесу приобретать крупнокалиберные системы противовоздушной обороны для защиты своих объектов, передает Bloomberg.

    При этом ведомство сохранит контроль над вооружением, а управлять им будут подразделения резервистов. Ранее предприятия не могли просто купить услуги ПВО, как электричество или воду.

    Компании получат доступ к оружейным установкам, зенитной артиллерии, радиолокационному оборудованию и средствам радиоэлектронной борьбы. Необходимость в таких мерах возникла после того, как в этом году участились удары по энергетической и сырьевой инфраструктуре. В прошлом месяце атакам подверглись восемь из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, что привело к снижению переработки нефти до минимума с октября 2009 года.

    Киев расширил радиус своих ударов вглубь территории России, достигая Урала на расстоянии около двух тыс. километров от границы. Крупные производители сырья уже начали принимать меры, договариваясь с Минобороны о размещении комплексов «Панцирь» возле своих заводов.

    Глава крупнейшего бизнес-объединения России Александр Шохин сообщил Владимиру Путину в конце мая, что компании готовы финансировать закупку оборонительного оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил проработать инициативы бизнеса по защите промышленных объектов от беспилотников. Вскоре частные предприятия получили право закупать крупнокалиберное вооружение для обороны своих территорий

    Министр финансов Антон Силуанов исключил создание специального государственного фонда для финансирования безопасности нефтегазовых заводов.

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    9 июня 2026, 06:27 • Новости дня
    На Сахалине запустили производство дронов для нужд СВО

    На Сахалине объявили о планах производить 5 тыс. БПЛА в месяц для СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Островной регион намерен масштабировать производство летательных аппаратов для нужд СВО, доведя объемы выпуска до 5 тыс. единиц техники каждый месяц, о чем сообщила пресс-служба вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

    Масштабный проект реализуется на базе нового завода, открытого в 2026 году, оно выполняет гособоронзаказ, серийно собирая беспилотники марки Veles.

    «За лето предприятие планирует изготовить 8 тыс. дронов. А после ввода в эксплуатацию сборочного конвейера мощность производственной линии составит 5 тыс. беспилотников в месяц», – говорится в релизе.

    Дополнительно отмечается, что на производстве уже трудятся 17 ветеранов спецоперации, планируется создать еще 50 рабочих мест.

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко добавил, что на линию соприкосновения уже отправлено более 7200 единиц различной техники. Кроме того, участники волонтерского движения доставили военнослужащим свыше 1 тыс. тонн гуманитарных грузов.

    Вице-премьер Трутнев подчеркнул необходимость постоянного совершенствования систем защиты от вражеских дронов. Он считает, что универсального решения этой проблемы пока нет. Отечественным специалистам предстоит искать ответы в динамике, защищая объекты экономики и мирных жителей от новых угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года бюджет Крыма пополнился на 2,4 млрд рублей за счет продажи имущества граждан Украины. Крым направил миллиарды от активов украинских олигархов на СВО. «Калашников» передал крупную партию гранатометов ГП-34 заказчику.

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    9 июня 2026, 08:40 • Новости дня
    Прилепин раскрыл численность подразделений Добровольческого корпуса Минобороны

    Прилепин: В Добровольческий корпус Минобороны входят 27 подразделений

    Tекст: Вера Басилая

    Недавно завершивший службу писатель и военнослужащий Захар Прилепин заявил, что порядка 27 подразделений входят в Добровольческий корпус Минобороны.

    Писатель и военнослужащий Захар Прилепин, недавно завершивший службу, раскрыл структуру Добровольческого корпуса Минобороны, передает ТАСС. Он пригласил всех желающих присоединиться к формированию, чтобы лично увидеть принципы его работы.

    «Пользуюсь случаем, хочу желающих послужить и понять, как это все происходит, пригласить – заходите. Там у нас пресловутая, знаменитая «Пятнашка», там «Ветераны», которые совершили все эти проходы по трубам, эти великолепные операции, которые изучают сейчас все военные академии мира», – заявил Прилепин.

    По словам писателя, добровольцы удерживают половину бахмутского, славянского и часово-ярского направлений. Всего в состав объединения входят порядка 27 различных подразделений, включая штурмовые отряды, артиллерию и расчеты беспилотников.

    Контракты с бойцами заключаются на шесть месяцев, после чего они могут отправиться домой. При этом подъемные выплаты здесь ниже, чем при прямом договоре с министерством. Сам корпус был создан в 2023 году на базе опытных специалистов.

    После тяжелого ранения Захар Прилепин подписал контракт на прохождение военной службы

    Сын Захара Прилепина Игнат вступил в штурмовое подразделение интербригады «Пятнашка».

    Прилепин рассказал об опасной службе сына на передовой.

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    8 июня 2026, 19:44 • Новости дня
    Сотрудник коммунальной службы в ЛНР погиб при ударе украинского дрона

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник нанес удар по автомобилю предприятия «Рубежноетепло» в Луганской народной республике, в результате чего погиб один человек.

    В результате атаки украинского дрона на спецмашину в ЛНР один сотрудник коммунальной службы погиб, еще один получил ранения, передает ТАСС. Инцидент произошел, когда бригада возвращалась с ремонта.

    «В результате удара вражеского БПЛА погиб сотрудник «Рубежноетепло». Еще один получил ранение, сейчас он находится в больнице», – заявили в региональном Минстрое. Уточняется, что беспилотник атаковал специализированное транспортное средство предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в городе Стаханове двое местных жителей пострадали при ударе украинского беспилотника по легковому автомобилю. Четвертого июня в Троицком округе республики в результате аналогичной атаки погиб водитель гражданской машины. Месяцем ранее в Херсонской области дрон ВСУ атаковал бригаду сотрудников коммунальной службы.

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    9 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    Небензя сообщил о пораженных ВС России военпредприятиях и аэродромах Украины

    Небензя: За последнее время ВС России поразили в Киеве 10 предприятий ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные нанесли серию высокоточных ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, военным аэродромам и инфраструктуре Украины в ответ на атаки по российским гражданских объектов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании по Украине.

    «ВС России наносят удары высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам. В результате за последнее время в Киеве поражены десять предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА», – заявил дипломат.

    Небензя уточнил, что среди пораженных объектов – заводы, выпускающие ударные беспилотники, такие как объединение «Абрис ПТ», предприятие «Специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и госкомпания «Укрспецэкспорт». В Киеве нанесены удары по трем территориальным центрам комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил о продолжении ударов ВС России в ответ на атаки ВСУ. 
    Минобороны сообщало, что российские войска разгромили завод «Мотор Сич» в Запорожье. ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины.


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    8 июня 2026, 15:42 • Новости дня
    Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    Очередной вражеский дрон был успешно ликвидирован на подступах к российской столице, на месте падения его обломков уже работают специалисты экстренных служб.

    Мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще одного беспилотника, направлявшегося в сторону города.

    «ПВО Минобороны сбила один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник в своем канале в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шестого июня силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника на подлете к столице. Третьего июня средства ПВО уничтожили девять летевших к Москве дронов. Второго июня российские военные нейтрализовали еще два вражеских аппарата.

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    8 июня 2026, 13:51 • Новости дня
    Airbus показала беспилотный грузовой вертолет U145 на салоне в Берлине

    Airbus представила беспилотную модификацию вертолета H145 U145

    Tекст: Мария Иванова

    Новый беспилотный вертолет U145 от Airbus Helicopters рассчитан на перевозку крупных грузов и в будущем будет использоваться в гражданских и военных миссиях.

    Компания Airbus Helicopters, входящая в корпорацию Airbus, представила в Берлине непилотируемую версию вертолета H145 под названием U145, передает РИА «Новости».

    В пресс-релизе отмечается: «Airbus Helicopters представила непилотируемую версию вертолета H145, U145, на авиасалоне ILA Berlin Air Show, где компания выставит полномасштабный макет новой модели».

    В сообщении уточняется, что U145 дополнит линейку вертолетов и беспилотников Airbus. Первый полет этой модели со страхующим пилотом на борту запланирован на конец 2026 года, а поставки и начало эксплуатации ожидаются в начале 2030-х годов.

    По сравнению с пилотируемым H145 новая машина лишится традиционной кабины экипажа и получит модифицированный грузовой отсек. Вертолеты U145 будут применяться для гражданских и военных задач, а их основной функцией станет перевозка значительных объемов грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рамочное соглашение Минобороны Германии предусматривает закупку 62 легких боевых вертолетов Airbus H145M

    Во время учений на Кипре военный вертолет Airbus H145M уронил кассету с вооружением на жилую территорию деревни Пейя.

    Российский беспилотный вертолет В-200 вызвал большой интерес у иностранных партнеров на выставке HeliRussia 2026.

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    9 июня 2026, 01:58 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл значение для ВС России освобожденного Химика

    Эксперт Марочко: С освобождением Химика ВС России поглощают ВСУ в Константиновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятие под контроль поселка Химик (украинское название – Молочарка) в ДНР открыло путь к нейтрализации сил противника, дислоцированных в центральной части стратегически важной Константиновки, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Химика – она же переименованная украинскими боевиками Молочарка – это важная победа наших военнослужащих для освобождения населенного пункта Константиновка. Сейчас мы поглощаем уже практически всю ту группировку противника, которая находится в центре Константиновки», – заявил он ТАСС.

    Константиновка – стратеги важное направление для ВС России, так как является ключом к  славянско-краматорской агломерации, крепленной ВСУ. Продвижение в юго-западном направлении без ее освобождения невозможно.

    Днем ранее, восьмого июня, Министерство обороны официально подтвердило переход Химика под контроль Южной группировки войск. Это позволяет развивать дальнейшее наступление на позиции ВСУ в ДНР.

    Марочко отметил, что не покинувшие Константиновку подразделения ВСУ рискуют оказаться в окружении.

    «Также хочу отметить, что наши военнослужащие параллельно с этим развивают успех в районе Ильиновки и Долгой Балки, продвигаясь на северо-запад. Следовательно, та украинская группировка, которая еще не вышла в Алексеево-Дружковку, <…> попадет в окружение», – предупредил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин выразил уверенность в полном освобождении территории ДНР. Российские войска сократили дистанцию до Краматорска до 11 км. В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска.

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    8 июня 2026, 21:30 • Новости дня
    Глава МИД Британии осудила «культуру отмены» во внешней политике

    Глава МИД Британии Купер выступила против «культуры отмены» во внешней политике

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер судила «культуру отмены» во внешней политике, выступила за развитие дипломатических контактов с зарубежными партнерами.

    Министр иностранных дел Британии Иветт Купер выступила за развитие дипломатических контактов с зарубежными партнерами, передает РИА «Новости». В беседе с журналистами издания The Sun она заявила: «Другие партии придерживаются такого подхода, который можно назвать культурой отмены во внешней политике. Они считают, что не следует разговаривать с другими странами, я думаю, что это неправильно и не отвечает интересам Британии».

    По мнению главы ведомства, консерваторы и правые политические силы из Reform UK необоснованно саботируют диалог с Китаем. Купер также подчеркнула, что партия зеленых осуждает дипломатическое сближение с Индией. Кроме того, либерал-демократы ранее выступали резко против визита короля Карла III в США.

    Ранее глава британского Минфина Рейчел Ривс назвала глупостью отказ от экономического сотрудничества с Китаем.

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    9 июня 2026, 00:51 • Новости дня
    Британия задумала оставить доступ к эротическому контенту только по документам

    Tекст: Катерина Туманова

    В Британии обсуждают введение обязательной проверки на возраст перед предоставлением доступа к эротическому контенту на всех персональных гаджетах, заявил премьер страны Кир Стармер.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил на Лондонской неделе технологий о том, что Великобритания может стать первой страной в мире, которая лишит детей возможности делать, распространять или просматривать изображения обнажённого тела через гаджеты.

    «И я ожидаю, что технологические компании добьются этого. Это не невыполнимая задача – это одни из самых инновационных компаний в мире. Но если они решат этого не делать, то мы будем действовать и изменим закон», – приводит его слова сайт британского правительства.

    По словам Стармера, изменения коснутся устройств, продаваемых в Британии, включая как существующие, так и новые смартфоны и планшеты. Законодательство может затронуть поставщиков операционных систем и розничных продавцов. Но оно не повлияет на использование устройств, принадлежащих и используемых совершеннолетними лицами, подтвердившими свой возраст.

    «Правительство… хочет, чтобы Apple и Google по умолчанию блокировали отображение обнаженного тела на всем устройстве, чтобы их можно было отключить только с помощью системы подтверждения возраста», – заявил премьер Британии.

    Правительство Британии отводит на модернизацию гаджетов три месяца.

    Отраслевая группа techUK заявила, что технология блокировки изображений обнаженного тела на разных устройствах уже существует, а в интервью The Stack отметила, что трехмесячный срок для ее внедрения, который отводит правительство, «несправедлив».

    В Apple давно существует функция «Безопасность связи», которая с помощью машинного обучения обнаруживает изображения, содержащие обнаженное тело. В марте 2026 года Apple ввела проверку возраста для всех пользователей iPhone и iPad в Британии, требуя предъявления удостоверения личности или кредитной карты, подтверждающей, что им больше 18 лет.

    В приложении Google Messages есть дополнительная функция предупреждений о контенте, содержащем нецензурные выражения, которая позволяет «обнаруживать и размывать изображения с обнаженной натурой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия начала разбирательство против Snapchat из-за угроз детям. «Единая Россия» защитит детей и подростков от вовлечения в азартные игры. В Евросоюзе решили ввести жесткую проверку возраста в интернете.

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    9 июня 2026, 03:10 • Новости дня
    Прилепин рассказал об опасной службе сына на передовой

    Tекст: Катерина Туманова

    Сын писателя и военнослужащего Захара Прилепина, 21-летний Игнат, служит в зоне СВО, работает в группе подноса и доставляет на передовую боеприпасы и провизию, рассказал отец бойца.

    «У моего сына одна из самых опасных, а может быть, даже самая опасная сейчас работа – поднос. Они подъезжают на пять-шесть километров к линии боевого соприкосновения (ЛБС), по «открытке» идут до окопов, до блиндажей, до передней линии», – рассказал ТАСС Захар Прилепин.

    Он добавил, что из-за огромного количества дронов в небе солдаты не берут с собой детекторы. Выживание зависит от антидроновых ружей, смекалки и знания ландшафта, а работа напоминает охоту, где важно учитывать погодные условия.

    Молодой человек служит в подразделении «Родня» интербригады «Пятнашка» отдельно от отца. Его контракт истекает летом текущего года, после чего Прилепин-старший надеется отправить сына получать профильное военное образование.

    Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону боевых действий в январе 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сообщалось, что сын Прилепина Игнат вступил в штурмовой отряд в зоне СВО. После тяжелого ранения Захар Прилепин подписал контракт на прохождение военной службы. Прилепин рассказал о своем видении альтернативы Нобелевской премии.

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    9 июня 2026, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о продвижении к райцентру в Краснопольском районе

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта ведут стрелковые бои в Краснопольском районе, продвигаясь к районному центру.

    «В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются в лесных массивах и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Наши штурмовые группы продвинулись до 900 метров», – рассказали бойцы неофициальном Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 800 метров.

    На Харьковском направлении штурм-подразделения наступают в районе крупного логистического центра ВСУ – посёлка Казачья Лопань. Бои идут на окраинах поселения.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 15 участках до 400 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении бои идут в лесных массивах около Петро-Ивановки. За сутки «Северяне» продвинулись на четырех участках до 500 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали, что в рядах ВСУ жалуются на бронетехнику ФРГ. 
    ВСУ перебросили операторов тяжелых дронов под Сумы. Украинские призывники застрелили командира роты в Сумской области.

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    9 июня 2026, 11:14 • Новости дня
    «Ростех» решил представить боеприпасы для борьбы с БЭК на «Флоте-2026»

    Tекст: Мария Иванова

    На военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте продемонстрируют инновационные снаряды, поражающие маневренные надводные цели одновременно кумулятивной струей, взрывом и осколками.

    Госкорпорация покажет боевые нагрузки многофакторного действия на форуме «Флот-2026», передает РИА «Новости». Всего посетители увидят свыше 50 разработок, включая зенитные комплексы, дроны и системы слежения.

    «В экспозиции будут представлены актуальные сегодня многофакторные боевые нагрузки для дронов, эффективные против безэкипажных катеров (БЭК). Разработанные специалистами «Ростеха» боеприпасы могут одновременно воздействовать на объект кумулятивной струей, взрывом и осколками», – отметили в пресс-службе.

    Новейшие поражающие элементы способны надежно уничтожать снаряженные взрывчаткой морские беспилотники. Их продемонстрируют вместе с летательными аппаратами линейки Supercam. Холдинг «Высокоточные комплексы» привезет корабельный зенитный комплекс «Панцирь-МЕ» и модификацию «Панцирь-СМД-Е» для охраны промышленных объектов от атак с воздуха.

    Также на выставке представят оптико-электронный комплекс «Астрон-3В» от холдинга «Швабе». Он позволяет дистанционно обнаруживать небольшие суда на дистанции до 12 километров. Кроме того, покажут скоростной спасательный робот R-SAVER-1, способный доставлять до 600 килограммов груза терпящим бедствие кораблям.

    Салон пройдет с 10 по 14 июня в Петербурге.

    Накануне сообщалось, что на «Флоте-2026» решили представить катера «Бриз» и «БЭК-6».

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