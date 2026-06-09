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Британия решила направить 335 млн долларов на проблемные бронемашины Ajax
Власти Британии направят дополнительные средства на программу создания боевых бронемашин Ajax, использование которых вызывало серьезные проблемы со здоровьем у военнослужащих.
Британское правительство выделит дополнительные 335 млн долларов на программу по боевым бронемашинам Ajax, передает РИА «Новости». Средства будут направлены в течение следующих четырех лет.
«Правительство намерено направить дополнительно 250 миллионов фунтов стерлингов на проблемную программу бронемашин Ajax для британской армии в течение следующих четырех лет», – говорится в публикации Financial Times. При этом совокупная стоимость программы за весь срок ее реализации увеличится еще на 1 млрд фунтов стерлингов.
Дополнительные средства планируется выделить из нового финансового пакета. Вокруг него министерство обороны, министерство финансов и канцелярия премьер-министра ведут напряженные переговоры, пытаясь завершить работу над неоднократно откладывавшимся десятилетним планом оборонных инвестиций. По мнению журналистов, перенаправление средств на проект, столкнувшийся с перерасходом, задержками и проблемами из-за шума и вибрации, вероятно, вызовет споры.
Ранее внутреннее расследование показало, что высокопоставленные военные и чиновники минобороны Британии в течение двух лет знали о рисках, которым подвергались солдаты из-за неисправностей бронемашин, но не принимали мер. Отчет по охране труда выявил, что проблемы, включая потенциальное повреждение слуха, впервые обсуждались в декабре 2018 года, однако испытания техники приостановили только в ноябре 2020 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британская армия получила бронемашины Ajax с восьмилетним опозданием.
Вскоре вооруженные силы Соединенного Королевства приостановили использование новых БМП из-за проблем со здоровьем военнослужащих. Министерство обороны Великобритании рассматривало возможность полного отказа от эксплуатации этой техники.