Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.2 комментария
Дана оценка затратам на ремонт обрушившегося моста в Балтиморе
Punchbowl News: Ремонт обрушившегося моста в Балтиморе оценили в несколько миллиардов долларов
Ремонт моста в американском городе Балтиморе (штат Мэриленд), в который 26 марта врезался контейнеровоз, может обойтись властям в несколько миллиардов долларов, сообщил портал Punchbowl News со ссылкой на источники.
Как сообщает издание, по предварительным данным, власти Мэриленда, Белый дом и Конгресс США провели оценку стоимости ремонта, администрация президента Байдена собирается запросить у Конгресса более 1 млрд долларов «на ликвидацию последствий кризиса», передает ТАСС.
Как указывают источники портала значительные убытки понесет порт Балтимора, приостановивший работу из-за обрушения моста, его финансовые потери могут составить более 100 млн долларов. В ближайшие дни власти США могут объявить, что закрытие порта – это национальная проблема.
Ранее сообщалось, что в реке Патапско в Балтиморе найдены тела двух погибших при обрушении автомобильного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, рухнувшего после столкновения с ним контейнеровоза.