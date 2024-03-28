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В США у обрушевшегося в Балтиморе моста нашли останки двух человек
Останки двух человек обнаружены в реке возле разрушенного при столкновения с судном моста в США
В реке Патапско в Балтиморе найдены останки двух человек, погибших при обрушении автомобильного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, рухнувшего после столкновения с ним контейнеровоза.
Найденые тела опознаны, они принадлежали 35-летнему уроженцу Мексики Алехандро Эрнандесу Фуэнтесу и 26-летнему гватемальцу Дорлиану Рониалю Кастильо Кабрере, сообщает ТАСС.
Отмечается, что исполнительный вице-президент компании Brawner Builders Джеффри Прицкер подтвердил газете The Washington Post, что оба погибших были в числе шести сотрудников компании, гибель которых подтвердил в среду министр транспорта США Пит Буттеджадж.
Мост имени Фрэнсиса Скотта Ки (сокращенно Key Bridge) в Балтиморе обрушился во вторник в 01:19 по местному времени (08:19 мск) после того, как в него врезался контейнеровоз Dali, который шел под сингапурским флагом.
В соцсетях распространились кадры обрушения моста. На них видно, что после удара пролеты начали рушиться, а несколько находившихся на них автомобилей упали в воду вместе с металлоконструкцией.
Губернатор Мэриленда Уэс Мур ввел режим ЧП в штате.
Ранее сообщалось, что по данным СМИ, капитан судна Dali, которое снесло автомобильный мост, имеет гражданство Украины.
При этом в ФБР отвергли версию теракта.