При обрушении моста в США погибли шесть человек

При обрушении моста в США после столкновения с судном, которым управля украинский капитан, погибли шесть человек

Tекст: Денис Тельманов

Бригада работала на середине моста, когда он обрушился, шесть человек считаются погибшими, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Отмечается, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно.

Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай.

Ранее сообщалось, что капитан судна Dali, которое снесло автомобильный мост в американском Мэриленде, предположительно, может иметь гражданство Украины.

Данные о том, кто управляет судном, находятся на портале Balticshipping.