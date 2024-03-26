СМИ: Капитаном врезавшегося в мост в США судна оказался украинец

Российские военные «затрофеили» первую БМП Marder на Авдеевском направлении

Бойцы Южной группировки российских войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения трофейную БМП Marder

Tекст: Антон Антонов

БМП вывезли ночью после разведки местности. При поддержке инженеров «проложили новую дорогу, разминировали минные поля», после чего скрыто приблизились к цели. В результате «немецкий трофей был успешно эвакуирован с поля боя», передает ТАСС.

Эвакуированная Marder незначительно повреждена украинскими минами – вооруженные силы Украины хотели уничтожить ее. Из-за своего веса БМП застряла в грунте, ВСУ пришлось бросить ее и бежать.

Российский механик-водитель с позывным Шуба рассказал, что трофей доставали долго, под обстрелом. Боец с позывным Длинный сообщил, что колонна техники передвигалась без освещения.

Заместитель командира по технической части с позывным Казбек пояснил, что Marder захватили после контратаки ВСУ. «Я не слышал, чтобы они где-то попадались, чтобы можно было «затрофеить», тем более в таком идеальном состоянии», – сказал он, отметив, что БМП «полностью на ходу».

В январе Минобороны Германии сообщило, что передало Украине десять БМП Marder с боеприпасами и запчастями. Пленный солдат ВСУ рассказал, что Marder часто ломаются и не предназначены для вооружения советского образца.