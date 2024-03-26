В Балтиморе контейнеровоз снес автомобильный мост

В городе Балтимор штата Мэриленд ночью частично обрушился четырехполосный автомобильный 2,5-километровый мост им. Фрэнсиса Скотта Ки из-за того, что выходящий из порта контейнеровоз Dali длиной 290 метров врезался в одну из опор. Судно потеряло ход, когда покидало порт. После столкновения с мостом контейнеровоз загорелся (фото: EFE/Reuters)

В момент аварии на мосту находилось не меньше семи машин, все они упали в реку Патапско. Спасатели вытащили двоих выживших, один из которых находится в «очень тяжелом состоянии». По предварительным оценкам, в воде находятся тела еще около 20 человек. Во время аварии на мосту также находились рабочие, которые ремонтировали дорожное полотно. (фото: EFE/Reuters)

«Поисковая операция будет длиться много дней», – сказал Кевин Картрайт, представитель пожарной службы Балтимора. Поисковая операция, которую ведут береговая охрана США и команды водолазов, осложняется холодом и плохой видимостью. Температура воды – около 8 градусов. (фото: EYEPRESS/Reuters)

Губернатор Мэриленда Уэс Мур объявил чрезвычайное положение, чтобы быстро задействовать федеральные ресурсы. На месте происшествия работают в том числе и сотрудники ФБР. Комиссар полиции Балтимора Ричард Уорли заявил, что признаков терроризма в произошедшем нет (фото: Harford County MD Fire & EMS/REUTERS)