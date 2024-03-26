  • Новость часаБортников: Задержанные за теракт в «Крокусе» подтверждают украинский след
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    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Главное – не дать террористам разбудить зверя внутри себя

    Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.

    29 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где русские ракеты значительно уменьшили бы количество их солдат. Это вызвало бы очень большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    0 комментариев
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников

    Едва ли когда-нибудь немцы и те же румыны возместят ущерб, который нанесли тому же Сталинграду. Согласно подсчетам, это около 17 трлн рублей на современный пересчет. Но предъявлять счета стоит всем.

    5 комментариев
    26 марта 2024, 18:15 • Фоторепортаж

    В Балтиморе контейнеровоз снес автомобильный мост

    В городе Балтимор штата Мэриленд ночью частично обрушился четырехполосный автомобильный 2,5-километровый мост им. Фрэнсиса Скотта Ки из-за того, что выходящий из порта контейнеровоз Dali длиной 290 метров врезался в одну из опор. Судно потеряло ход, когда покидало порт. После столкновения с мостом контейнеровоз загорелся (фото: EFE/Reuters)

    В момент аварии на мосту находилось не меньше семи машин, все они упали в реку Патапско. Спасатели вытащили двоих выживших, один из которых находится в «очень тяжелом состоянии». По предварительным оценкам, в воде находятся тела еще около 20 человек. Во время аварии на мосту также находились рабочие, которые ремонтировали дорожное полотно. (фото: EFE/Reuters)

    «Поисковая операция будет длиться много дней», – сказал Кевин Картрайт, представитель пожарной службы Балтимора. Поисковая операция, которую ведут береговая охрана США и команды водолазов, осложняется холодом и плохой видимостью. Температура воды – около 8 градусов. (фото: EYEPRESS/Reuters)

    Губернатор Мэриленда Уэс Мур объявил чрезвычайное положение, чтобы быстро задействовать федеральные ресурсы. На месте происшествия работают в том числе и сотрудники ФБР. Комиссар полиции Балтимора Ричард Уорли заявил, что признаков терроризма в произошедшем нет (фото: Harford County MD Fire & EMS/REUTERS)

    В 2023 году через частные и общественные терминалы Балтимора было перевезено более 847 тыс. легковых автомобилей и легких грузовиков – больше, чем в любом другом порту США. Также перевозится сельскохозяйственная и строительная техника. Кроме того, Балтимор предоставляет услуги по перевалке сахара, гипса и угля (фото: REUTERS/Nathan Howard)

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    Офис Зеленского мешает украинцам скорбеть вместе с Россией

    В Россию поступают слова соболезнований со всех концов света, кроме Украины. Там теракт в «Крокус Сити Холле» стал поводом для гнусных шуток и злорадства. Но не все так просто, подчеркивают эксперты. Киевские власти попросту запретили своим гражданам выражать солидарность с Россией. Подробности

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    80 лет назад десант проложил путь к освобождению Николаева

    Ровно 80 лет назад, 26 марта 1944 года началась одна из самых дерзких десантных операций Великой Отечественной. Небольшая группа советских морских пехотинцев совершила скрытый рывок в оккупированный гитлеровцами Николаев и удерживала плацдарм ценой массового героизма. По признанию немцев, советский десант воткнул нож в спину группировке противника. Подробности

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    Российские ракеты прилетели на праздник СБУ в Киеве

    ВС России нанесли сразу несколько ударов по Киеву. В результате атаки поражены два комплекса ЗРК Patriot в столичном аэропорту Жуляны, а также расположенный недалеко от центра города законспирированный офис СБУ, которая этот день отмечала свой профессиональный праздник. В чем заключались особенности этих ударов и почему поражение объекта СБУ признали даже местные журналисты? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Япония хочет предотвратить войну

      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

    • Теракт в «Крокусе»: главное

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      Как утверждает Bloomberg, Россия и Китай договорились с йеменскими хуситами о безопасном проходе судов в Красном море. Одна из важнейших артерий мировой торговли стала полем битвы между иранскими «прокси» и союзниками Израиля, прежде всего США. В этих условиях Россия пытается отстоять собственные интересы.

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