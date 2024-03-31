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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.

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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

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    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    15 комментариев
    31 марта 2024, 01:56 • Новости дня

    Врезавшееся в мост в США судно осталось на плаву

    Судно, врезавшееся в мост в Балтиморе, получило повреждения, но осталось цело – губернатор

    Tекст: Денис Тельманов

    Контейнеровоз Dali, который 26 марта врезался в мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в США, получил повреждения, но остался цел, заявил губернатор штата Мэриленд Уэс Мур на пресс-конференции.

    По словам Мура, корпус судна не был пробит, что позволило ему остаться на плаву.

    Разбор завалов на месте крушения моста продолжается. Для этого используются морские краны, но подводные работы затруднены из-за неблагоприятных погодных условий и большого количества обломков.

    Губернатор Мэриленда сообщил, что планирование и осуществление операции по разбору завалов может занять длительное время.

    В первую очередь власти рассчитывают демонтировать северную часть моста, что позволит открыть временный маршрут для прохода судов к месту крушения.

    Всего к разбору завалов привлечены 377 человек.

    Президент США Джо Байден заявил, что на следующей неделе посетит Балтимор.

    Ранее американская администрация выделила $60 млн на первичные расходы, связанные с ремонтом обрушившегося моста.

    По оценкам экспертов, в общей сложности работы по ремонту моста могут обойтись властям в несколько миллиардов долларов.

    Министр транспорта США Пит Буттеджадж отмечал, что убытки от приостановки деятельности порта в Балтиморе в связи с обрушением моста составляют от $100 млн до $200 млн в день.

    28 марта 2024, 10:20 • Новости дня
    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России

    Убытки зарубежных компаний после ухода из России превысили 107 млрд долларов

    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убытки покинувших российский рынок после февраля 2022 года иностранных фирм превысили 107 млрд долларов, следует из анализа агентства Reuters.

    По данным агентства, потери связаны с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов компаний, передает ТАСС.

    При этом Reuters отмечает, что эти данные говорят о масштабах финансовых потерь глобального корпоративного сектора после начала спецоперации.

    Как отметил представитель консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, компании, которые все еще стремятся уйти из России, столкнутся с дополнительными трудностями, после этого будут вынуждены пойти на большие списания активов, вследствие чего понесут большие убытки.

    В декабре сумма убытков ушедших из России западных компаний составляла 103 млрд долларов.

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    29 марта 2024, 01:53 • Новости дня
    Лавров: Американцев развратила покорность других стран
    Лавров: Американцев развратила покорность других стран
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Покорность других стран привела к тому, что внешнюю политику США определяют люди, которые «не умеют заниматься дипломатией», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Как заявил Лавров в интервью «Известиям», российская сторона указывала, что переговоры с США по вопросам стратегической стабильности будет вести только «в обстоятельствах, которые будут обеспечивать уважение друг друга, равноправие». По его словам, у США «все по-другому».

    «В условиях, когда нам объявлена война, сказать, что, ну, давайте, мы там воюем с вами, помогаем украинцам наводить современные виды дальнобойного оружия на ваши гражданские и инфраструктурные объекты, пускай там они стреляют друг друга, а мы давайте сядем поговорим. Это смешно», – заявил министр.

    Он полагает, что в Белом доме утратили навыки дипломатии, поскольку американских чиновников «развратила покорность» государств, согласных «прогибаться под американским диктатом». В частности, речь идет о Европе, заявил министр.

    Лавров считает, что отсутствие у Вашингтона сомнений в правоте и безнаказанности США позволила возглавить американскую внешнюю политику тем, кто «не умеет заниматься дипломатией».

    При этом глава МИД России указал, что США с их стремлением «удержать любой ценой гегемонизм» и «психологией глобального доминирования» так и не смогли продемонстрировать свою способность «на земле решать какие-то вопросы».

    Напомним, Лавров заявил, что Европы не существует как самостоятельного игрока, Европа «берет под козырек», когда американский «хозяин» говорит ей, что делать.

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    28 марта 2024, 22:01 • Новости дня
    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель МИД России Мария Захарова ответила Джону Кирби на его комментарий по поводу теракта в «Крокус сити холле».

    Кирби, говоря о словах РФ по поводу украинского следа в теракте в Подмосковье, в ходе брифинга заявил, что «лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза».

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом».

    Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 20:27 • Новости дня
    Американский эксперт назвал ошибкой США уничтожение полумиллиона украинцев

    Американский эксперт Бреннер: Полмиллиона украинцев цинично принесли в жертву ради ослабления России

    Американский эксперт назвал ошибкой США уничтожение полумиллиона украинцев
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Использование Украины для ослабления России стало большой ошибкой США, которая привела к гибели полумиллиона украинцев и физическому разрушению страны, заявил старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса Майкл Бреннер в интервью Asia Times.

    Бреннер заявил, что полмиллиона украинцев были цинично принесены в жертву, их использовали в качестве пушечного мяса, чтобы ослабить и маргинализировать Россию. По его словам, использование Украины стало фундаментальной стратегической ошибкой и физически уничтожило страну, передает ТАСС.

    Эксперт считает, что «поражение на Украине» имеет далеко идущие последствия. Запад, по его словам, вложил в эту кампанию все ресурсы: оружие, советников, финансы, санкции, информационную войну.

    Бреннер уверен, что кампания США «позорно провалилась» по всем пунктам: Россия стала сильнее, ее экономика надежнее любой западной экономики, военное превосходство доказано, а симпатии мира на ее стороне.

    Он также отметил, что США продемонстрировали всеобъемлющий провал и уже не могут влиять на глобальную политику.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что покорность других стран привела к тому, что внешнюю политику США определяют люди, которые «не умеют заниматься дипломатией».

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    29 марта 2024, 23:46 • Новости дня
    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»

    Зеленский заявил о намерении Украины использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по аэродромам в Крыму»

    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские тактические баллистические ракеты ATACMS планируется использовать для ударов по аэродромам в Крыму, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    При этом Зеленский, отвечая на вопрос о том, передает ли Вашингтон Киеву ракеты ATACMS, сказал, что «не может поделиться» данными, но пока ракеты «не на Украине», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, издание сообщало, что США собираются передать Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Речь шла о ракетах дальностью до 290 км.

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    28 марта 2024, 13:44 • Новости дня
    Юшков объяснил желание G7 понизить потолок цен на российскую нефть

    Экономист Юшков: G7 обсуждает понижение потолка цен на российскую нефть ради давления на Москву

    Юшков объяснил желание G7 понизить потолок цен на российскую нефть
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Группа семи (G7) обсуждает снижение потолка цен на нефть, так как ей необходимо поддерживать давление на Москву. Но от понижения планки стоимость российского топлива не изменится, так как соответствующие издержки России зависят только от самого факта наличия ограничений, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее в G7 допустили понижение потолка цен на российскую нефть.

    «Западу надо придумывать все новые санкции против России. США и их союзники хотят публично продемонстрировать, что они продолжают оказывать давление на нашу страну. Поэтому причины обсуждений понижения потолка цен на российскую нефть лежат в медийной плоскости», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «В реальности нет практически никакой разницы, каковым будет размер потолка. Более того, мы все видим, что он не работает так, как того хотелось бы Западу. Вместе с тем некоторые трудности он нам создает. Но даже незначительные издержки с нашей стороны устраивают США, поэтому потолок до сих пор не отменен», – указывает спикер.

    «Тем не менее с понижением потолка цен G7 существует ряд проблем. Например, перед введением данной меры Группа семи договорилась каждые два месяца опускать планку на 5% от средней стоимости российской нефти, но мера до сих пор не пересматривалась», – пояснил он.

    «Кроме того, G7 важно пройти по очень тонкой грани. Страны, входящие в объединение, являются импортерами, и им важно, чтобы Россия не ограничила экспорт нефти, иначе взлетят цены. Кроме того, с символической точки зрения еще большее понижение также несет риск – одно дело, когда топливо продается по цене выше потолка на 10 долларов, и совсем другое, когда на условные 30 долларов», – резюмировал Юшков.

    Ранее стало известно, что Группа семи (G7) обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть, сообщает ТАСС. Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт. По его словам коалиция нацелена на то, чтобы лишить Москву дохода от энергоносителей.

    Помощник госсекретаря отметил, что США и их партнеры «предпринимают шаги для того, чтобы усилить меры по соблюдению» потолка цен на нефть из РФ. Он упомянул санкции против судоходных компаний и танкеров, а также ограничительные меры в отношении «будущих российских проектов» в сфере энергетики.

    В конце декабря США и их союзники уже обновили меры по обеспечению соблюдения потолка цен на российскую нефть, сообщает ТАСС. Страны, соблюдающие ограничения, начнут требовать, чтобы поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают сырье.

    Кроме того, в механизм соблюдения потолка вносятся изменения, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам, например, на страхование и фрахт, делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки.

    Напомним, в начале января стало известно о возобновлении импорта российской нефти в США. Об этом сообщали РИА «Новости». По данным агентства, в октябре 2023-го Штаты впервые за полтора года закупили сырье из РФ в объеме 36,8 тыс. баррелей на общую сумму в 2,7 млн долларов. В ноябре Вашингтон совершил вывоз дополнительной партии энергоресурса.

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    30 марта 2024, 17:13 • Новости дня
    Американский офицер назвал позором США конфликт на Украине

    Офицер Дэвис: США позорятся в конфликте на Украине, а расплачиваются ее граждане

    Американский офицер назвал позором США конфликт на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале заявил, что США позорятся, участвуя в конфликте на Украине, а расплачивается за это украинский народ.

    Дэвис раскритиковал призывы сенатора Линдси Грэма в Киеве «выставить больше людей на фронт». Эксперт счел аморальным толкать больше мужчин на смерть, потому что пути к победе нет, передает РИА «Новости».

    По его мнению, высокомерие Вашингтона не дает признать, что конфликт на Украине проигран. Дэвич не понимает, зачем бросать еще 60 млрд долларов в дело, которое не может быть успешным. Он считает, что США пора признать правду о том, что происходит на Украине на самом деле.

    Ранее старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса Майкл Бреннер заявил, что использование Украины для ослабления России стало большой ошибкой США, которая привела к гибели полумиллиона украинцев и физическому разрушению страны.

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    28 марта 2024, 18:58 • Новости дня
    США заявили о передаче России данных о теракте в Красногорске

    Белый дом: США передали России данные об угрозе теракта в письменном виде

    США заявили о передаче России данных о теракте в Красногорске
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США заблаговременно передали России «ясную и детальную информацию» о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве, в том числе о возможном теракте в Красногорске.

    Кирби на регулярном онлайн-брифинге отметил, что «на самом деле США пытались помочь предотвратить этот теракт». По его словам, в преддверии атаки 22 марта США представили «ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве», передает ТАСС.

    В четверг газета New York Times писала, что американские спецслужбы не поделились с российской стороной имеющимися у них данными об угрозе теракта в «Крокусе» из опасений за свои источники в сборе разведданных.

    Ранее в ФСБ подтвердили, что от США поступала информация о подготовке терактов в Москве, однако она носила общий характер, без какой-либо конкретизации.

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    29 марта 2024, 02:58 • Новости дня
    Лавров назвал американским поставляемое в Европу зерно с Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Три крупнейшие американские компании скупили львиную долю плодородных земель Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Комментируя требования ряда стран ЕС «запретить демпинг украинского зерна», Лавров подчеркнул, что «надо помнить, что это зерно американское». «Как ты запретишь хозяину продавать товар, который взят в пользование, который должен приносить какую-то прибыль», – приводят его слова «Известия».

    Напомним, предложение Еврокомиссии о продлении на год отмены пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза не получило поддержки в Европарламенте. Киев заявил, что ограничение импорта продовольствия с Украины в страны Евросоюза может продлить конфликт.

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    29 марта 2024, 23:12 • Новости дня
    Зеленский признал недовольство США украинскими атаками на российские НПЗ

    Зеленский подтвердил негативную реакцию Вашингтона на украинские атаки против топливно-энергетического комплекса России

    Зеленский признал недовольство США украинскими атаками на российские НПЗ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Реакция США на атаки украинских беспилоников против топливно-энергетической инфраструктуры России «не была позитивной», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина использует собственные беспилотники для таких атак, поэтому ей никто не может запретить подобные удары, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, американские СМИ сообщали, что Вашингтон требует от Киева отказаться от атак против российской энергетической инфраструктуры, так как это грозит ростом цен на нефть и ответным ударам со стороны России.

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    28 марта 2024, 13:19 • Новости дня
    В Кремле призвали относиться с осторожностью к данным NYT о теракте в «Крокусе»
    В Кремле призвали относиться с осторожностью к данным NYT о теракте в «Крокусе»
    @ Evgeny Philippov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    К опубликованным изданием New York Times материалам о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» нужно относиться с осторожностью, выразил мнением пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, по этому вопросу в Кремле ничего не знают и призывают к информации «газеты New York Times со ссылкой на анонимов» относиться с большой осторожностью, передает ТАСС.

    Ранее New York Times выпустила материал, согласно которому американские спецслужбы знали о готовящемся в Подмосковье теракте, но не поделились данными с Москвой из опасений за свои источники в сборе разведданных.

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    28 марта 2024, 03:29 • Новости дня
    США экстрадировали в Россию Алексея Смирнова, обвиняемого в истязании дочери

    США экстрадировали в Россию Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении и истязании дочери

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США экстрадировали в Россию Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении и жестоком обращении с малолетней дочерью, сообщили в МВД России.

    «Сегодня в результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Алексей Смирнов, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании несовершеннолетней дочери», – приводит ТАСС сообщение МВД России.

    По данным ведомства, мужчина обманом увез свою дочь 2012 года рождения в США, где с августа 2019 года по февраль 2020-го они жили в городе Дания-Бич штата Флорида. При этом Смирнов систематически избивал, оскорблял и унижал ребенка, осознавая, что она находится в беспомощном состоянии.

    В феврале 2020 года против Смирнова было возбуждено уголовное дело по факту истязания. По инициативе УМВД России по Хабаровскому краю и с согласия Генпрокуратуры России он был объявлен в международный розыск.

    Ранее сообщалось, что в розыске вывезенной в США девочки участвовал член партии ЛДПР Михаил Дегтярев, назначенный в последствии губернатором Хабаровского края.

    Хабаровчанка Олеся рассказала, что ее дочь, шестилетнюю Вику, похитил родной отец Алексей Смирнов, который был старше своей супруги на 17 лет. После развода Вику оставили с мамой, а отцу позволили видеть ее трижды в неделю по два часа, но мать разрешала и более частые и долгие встречи.

    В августе 2019 года Алексей забрал дочь на очередную прогулку, но домой в назначенный час они не вернулись. Через пару дней стало известно, что он вывез ребенка в Корею, затем добрался до США и осел в Майами, не получив никаких разрешений на это со стороны Олеси.

    13 февраля мать и дочь увиделись впервые за долгое время, а 24 февраля они вместе вернулись в Хабаровск.

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    29 марта 2024, 01:41 • Новости дня
    Лавров: Европы не существует как самостоятельного игрока
    Лавров: Европы не существует как самостоятельного игрока
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европа «берет под козырек», когда американский «хозяин» говорит ей, что делать, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью «Известиям» напомнил, что Европарламент еще до начала выборов в России отказался признавать их результаты. Однако, как подчеркнул министр, ЕП не руководит европейской политикой, «его решения не имеют юридической силы».

    В Европе говорили о том, что российские выборы в новых регионах «являются выборами на суверенной украинской территории», а Берлин даже отказался называть Владимира Путина президентом, отметил Лавров.

    «Когда в Вашингтоне советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: президентство Путина в России – это реальность, и мы будем работать с этой реальностью, вся Европа замолчала», – сказал он. По словам Лаврова, «хозяин сказал, и все взяли под козырек». Он с сожалением отметил, что «Европы не существует как самостоятельного игрока».

    Напомним, немецкое министерство иностранных дел после российских выборов заявило, что не намерено в документах и заявлениях указывать президентскую должность Путина. Путина на выборах главы государства набрал 87,28% голосов, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек.

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    30 марта 2024, 10:14 • Новости дня
    На Украине проводили для Запада испытания способного вызвать рак препарата

    Документы: На Украине проводили для Запада испытания способного вызвать рак препарата

    Tекст: Кристина Цыцура

    В подвале мариупольской больницы №7 при ее восстановлении были обнаружены документы, свидетельствующие о тайных испытаниях на пациентах психиатрического отделения экспериментального препарата SB4, потенциально способного вызывать разные формы рака.

    Препарат SB4, разработанный Biogen Idec Denmark manufacturing ApS, Catalent Pharma Solutions и Fisher Clinical Services UK Limited, подавляет действие молекул фактора некроза опухоли альфа, играющего важную роль в работе иммунитета, передает РИА «Новости».

    Согласно найденным документам, испытания SB4 на Украине проводились компанией «Квинтайлс Украина» с 2008 по 2016 годы. Всего в исследованиях, помимо Украины, участвовали 10 стран, а испытуемыми стали 777 человек, 143 из которых – жители Украины.

    Помимо SB4, в документах упоминаются и другие препараты, испытания которых проводились на людях под номерами и без названий.

    Найденные коробки с готовыми конвертами логистических компаний и контейнерами для биоматериала с адресами получателей в лабораториях Швейцарии, Великобритании и США, а также благодарности от Catalent Pharma Solutions и Fisher Clinical Services UK Limited украинским медикам.

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    28 марта 2024, 15:35 • Новости дня
    МИД Индии отверг заявления США о судебных процессах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал назвал необоснованными заявления Госдепа США о судебных процессах в стране.

    Джайсвал заявил, что подобные внешние обвинения неприемлемы, так как юридические процессы в Индии регулируются только верховенством закона. Он подчеркнул, что демократические страны должны уважать суверенитет и внутренние дела других стран, передает РИА «Новости».

    Ранее Госдепартамент США сообщил, что отслеживает сообщения об аресте главного министра Дели, и призвал власти Индии обеспечить «справедливый, прозрачный и своевременный судебный процесс» для заключенного в тюрьму лидера «Партии простого человека».

    Джайсвал отметил, что МИД Индии выразил решительное возражение и протест высокопоставленному чиновнику посольства США в связи с комментариями Госдепа.

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    «Бум рождаемости после войны» предсказывает Украине Владимир Зеленский. Почему глава киевского режима внезапно озаботился проблемой воспроизводства населения, как сегодня обстоят дела с украинской демографией – и почему в реальности план Зеленского по деторождению скорее анекдотичен? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Макрону опять дали пинка в Африке

      Вслед за Мали, Буркина-Фасо и Нигером французов «попросили на выход» в еще одной западноафриканской стране – Сенегале. Она тоже входила в ЭКОВАС, ориентировалась на Париж, имела важное значения для французского колониального проекта, но к власти в Сенегале сенсационно пришел Бассиру Диомайе Фай и теперь там многое изменится.

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      «Настало время поговорить о падении Киева» – гласит заголовок The Times, главной газеты Британии и верного рупора Украины. С чего вдруг британцев настигло такое озарение? И что они предлагают делать?

    • О каком теракте США предупредили Россию

      США не предоставили России полной информации о подготовке теракта в «Крокусе», опасаясь засветить свои источники и методы работы, пишет The New York Times, одна из главных газет Америки. Это что, попытка извиниться?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

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