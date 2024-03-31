Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.29 комментариев
Врезавшееся в мост в США судно осталось на плаву
Судно, врезавшееся в мост в Балтиморе, получило повреждения, но осталось цело – губернатор
Контейнеровоз Dali, который 26 марта врезался в мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в США, получил повреждения, но остался цел, заявил губернатор штата Мэриленд Уэс Мур на пресс-конференции.
По словам Мура, корпус судна не был пробит, что позволило ему остаться на плаву.
Разбор завалов на месте крушения моста продолжается. Для этого используются морские краны, но подводные работы затруднены из-за неблагоприятных погодных условий и большого количества обломков.
Губернатор Мэриленда сообщил, что планирование и осуществление операции по разбору завалов может занять длительное время.
В первую очередь власти рассчитывают демонтировать северную часть моста, что позволит открыть временный маршрут для прохода судов к месту крушения.
Всего к разбору завалов привлечены 377 человек.
Президент США Джо Байден заявил, что на следующей неделе посетит Балтимор.
Ранее американская администрация выделила $60 млн на первичные расходы, связанные с ремонтом обрушившегося моста.
По оценкам экспертов, в общей сложности работы по ремонту моста могут обойтись властям в несколько миллиардов долларов.
Министр транспорта США Пит Буттеджадж отмечал, что убытки от приостановки деятельности порта в Балтиморе в связи с обрушением моста составляют от $100 млн до $200 млн в день.