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В Южной Корее пьяный американский солдат угнал автомобиль и устроил ДТП
Ренхап: В Южной Корее пьяный американский солдат угнал автомобиль и устроил ДТП
В Южной Корее американский военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль и устроил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека, сообщило агентство Ренхап.
Как говорится в сообщении, военный, служащий на базе в городе Пхентхэк, на выходных посетил бар в Сеуле и угнал припаркованный автомобиль, в котором оставались ключи, передает ТАСС.
В городе Коян он врезался в два остановившихся автомобиля, пострадали в результате два человека.
Полиция задержала нарушителя и обнаружила у него признаки алкогольного опьянения. Американская военная полиция уже взяла его под свою юрисдикцию.
Инцидент вызвал возмущение среди южнокорейской общественности. Власти обещают провести тщательное расследование.
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