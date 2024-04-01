Ренхап: В Южной Корее пьяный американский солдат угнал автомобиль и устроил ДТП

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, военный, служащий на базе в городе Пхентхэк, на выходных посетил бар в Сеуле и угнал припаркованный автомобиль, в котором оставались ключи, передает ТАСС.

В городе Коян он врезался в два остановившихся автомобиля, пострадали в результате два человека.

Полиция задержала нарушителя и обнаружила у него признаки алкогольного опьянения. Американская военная полиция уже взяла его под свою юрисдикцию.

Инцидент вызвал возмущение среди южнокорейской общественности. Власти обещают провести тщательное расследование.

Ранее пьяные моряки с USS Gerald Ford избили двух девочек на Крите.