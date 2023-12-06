Пьяные моряки с USS Gerald Ford избили двух девочек на Крите

«Прото тема»: Пьяные американские моряки избили 15-летних девочек на Крите

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает портал «Прото тема», как минимум три инцидента произошли в Ханье по вине пьяных моряков с USS Gerald Ford, самым серьезным из них является нападение американцев на двух 15-летних школьниц, передает РИА «Новости».

По данным портала, девушки пожаловались на то, что вечером в минувшую субботу в Венецианской гавани Ханьи два нетрезвых американских моряка напали на них с кулаками. Пострадавшие описали нападавших, и в настоящее время ведется расследование, чтобы установить их местонахождение.

В другом случае нетрезвые американское моряки подрались друг с другом в туалете городского сада, но в тот раз обошлось без вмешательства полиции.

Авианосец USS Gerald Ford покинет базу в Суде в среду.

Ранее жители Ханьи заявили, что проведут митинг против непристойного поведения американских военных, прибывающих в Грецию на отдых в период скорби после трагедии с поездами в городе Лариса.