На Крите заявили о планах устроить акцию против непристойного поведения военных США

Жители города Ханья на греческом острове Крит заявили, что проведут митинг против непристойного поведения американских военных, прибывающих в Грецию на отдых в период скорби после трагедии с поездами в городе Лариса, сообщает портал 902.gr.

Комитет мира города призвал жителей прийти на акцию протеста к мэрии из-за инцидентов, вызванных американскими моряками.

Отмечается, что во время скорби после железнодорожной катастрофы на военно-морскую базу в Суде снова прибыл авианосец «Джордж Буш» с 6 тыс. военных для отдыха, передает ТАСС.

Спустя сутки улицы города были блокированы из-за перекрытия центральной дороги автобусами, перевозившими военных. Позже пьяный моряк США ударил женщину, другие же развязывали драки.

Комитет мира Ханьи выразил негодование из-за того, что «убийцы народов» болтаются в греческих кварталах и относятся с презрением к Греции и ее народу.