Марочко сообщил о взятии ВСУ в окружение под Новоселовкой

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, военные России взяли в тактическое окружение группировку ВСУ в населенном пункте Новоселовка в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.

Марочко добавил, что российские войска после длительных боев заняли новые рубежи и позиции юго-западнее Шандриголово и продвинулись в том же направлении от Дерилово.

«Таким образом, ВС РФ взяли в тактическое окружение вооруженные формирования Украины в населенном пункте Новоселовка в ДНР, лишив украинских боевиков безопасного снабжения и проведения ротационных мероприятий», – заявил Марочко.

Эксперт подчеркнул, что если командование ВСУ не примет решения о выводе личного состава, то до ста украинских военнослужащих могут попасть в полноценное окружение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о потере ВСУ контроля над Шандриголово в ДНР. ВСУ перебросили подкрепления к Дерилово. Армия России закрепилась на севере Дробышева.