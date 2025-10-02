Марочко сообщил о закреплении армии России на севере Дробышева

Военный эксперт назвал основные цели при освобождении Северска

Эксперт Кнутов: Северск станет «фундаментом» операции по освобождению Славянска и Краматорска

Tекст: Анастасия Куликова

«После зачистки Серебрянского лесничества ВС России развивают наступление в направлении Северска. Этот населенный пункт – важный для противника логистический центр. Его освобождение будет играть принципиальную роль для дальнейшего продвижения наших войск, а также при создании буферной зоны в Харьковской области», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

Так, переход Северска под контроль российской армии откроет дорогу на Лиман и далее на Славянск, уточнил собеседник. Параллельно тяжелейшие бои идут за выступ в Доброполье, добавил он. «Происходящее – фундамент будущих стратегических операций по охвату двух агломераций – Славянско-Краматорской и Покровско-Мирноградской – и, по сути, освобождению Донбасса», – подчеркнул Кнутов.

Говоря о Северске, эксперт напомнил, что ВСУ превратили город в крупный укрепрайон. «Впрочем, тактика «просачивания», применяемая ВС России, дает хорошие результаты и позволяет сокращать наши потери», – отметил он, добавив, что российские войска отсекают пути снабжения украинской группировки, изолируют район боевых действий, находят бреши и скрытно проходят вглубь обороны.

При этом противоборствующая сторона в силу нехватки личного состава широко использует дроны, продолжил аналитик. «Обилие беспилотников мешает продвижению наших штурмовиков. Но, как говорят российские военнослужащие, побеждаем хитростью и смекалкой», – заключил Кнутов.

Напомним, российские войска практически вплотную подошли к Северску. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, расстояние от города до крайних российских позиций на некоторых участках составляет несколько сотен метров.

«Российские штурмовые группы фактически подошли вплотную к Северску. В частности, с севера и северо-восточной стороны расстояние колеблется от нескольких сотен метров до одного километра», – сказал он ТАСС.

Накануне Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Северск Малый. «Это микрорайон-эксклав Северска. Он расположен в пяти километрах к северу от окраин города, между частично подконтрольной нашим Серебрянкой и Дроновкой, остающейся под противником», – отметил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Очевидно, Северск обходят со стороны границы ДНР и ЛНР. Если из Северска Малого развить наступление на Дроновку и Платоновку, можно перерезать трассу Т0513 на Лиман и Славянск. Это последнее безопасное логистическое плечо для гарнизона Северска. Без него группировке ВСУ в городе придется переходить на голодный паек», – подчеркнул Коц.

По информации ТАСС, ВС России взяли под огневой контроль логистику ВСУ вокруг Северска. Снабжение украинского гарнизона в городе сильно усложнено. «Вокруг Северска вся логистика противника находится под полным огневым контролем. Доставка в город провизии и боекомплекта – задача для противника крайне сложная», – заявили агентству в силовых структурах.

Ранее Минобороны отчитывалось о контроле над Кировском.