Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.5 комментариев
Марочко сообщил о закреплении армии России на севере Дробышева
Передовые подразделения армии России приступили к закреплению на северной окраине Дробышева, зачистив прилегающую лесистую местность от противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские военнослужащие начали закрепляться в северной части Дробышева Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. Марочко сообщил, что передовые подразделения РФ ведут работу по закреплению на северной окраине населенного пункта, в частности на Слобожанской улице. «Наши военнослужащие не только приблизились к данному населенному пункту – по сути сейчас передовые подразделения ведут работу по закреплению на его северной окраине», – заявил Марочко.
По словам эксперта, российские бойцы зачистили лесной массив севернее Дробышева. Он также отметил, что ситуация в районе населенного пункта остается напряженной, однако, по его оценке, инициатива полностью находится у российской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины утратили контроль над Шандриголово в ДНР. Российские войска продвинулись у пяти поселений в ДНР. Вооруженные силы Украины перебросили в район Северска группы, в составе которых есть иностранные солдаты.