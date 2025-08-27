Российские ученые разработали нейросеть для определения болезни Паркинсона

Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.0 комментариев
В Сеченовском университете разработали нейросеть для определения болезни Паркинсона
Специалисты центра цифровой медицины Сеченовского университета представили нейросетевой алгоритм, способный выявлять болезнь Паркинсона по данным электроэнцефалограммы с точностью до 97%.
Специалисты Сеченовского университета разработали нейросеть, способную выявлять болезнь Паркинсона по данным электроэнцефалографии (ЭЭГ), передает РИА «Новости».
В пресс-службе вуза сообщили, что новая модель распознает частотные аномалии, типичные для этой патологии, и уже сейчас достигает точности 97%. В будущем на базе этой нейросети планируется создать цифровой сервис для ранней диагностики заболевания.
Авторы проекта отмечают, что нейросеть поможет врачам быстрее и точнее ставить предварительный диагноз, а также назначать дополнительные исследования для его подтверждения. Сейчас болезнь Паркинсона диагностируется по клиническим симптомам и методам нейровизуализации, но инновационная нейросеть позволяет выявлять заболевание еще до появления явных признаков.
Один из создателей модели Екатерина Вахромеева рассказала, что для обучения использовался открытый зарубежный датасет с обезличенными ЭЭГ пациентов с болезнью Паркинсона и здоровых людей. Данные вручную размечал невролог, после чего датасет разделили на обучающую и тестовую выборки. Испытания показали, что нейросеть способна уверенно дифференцировать электроэнцефалограммы больных и здоровых пациентов.
Научный руководитель проекта Денис Андриков добавил, что команда собирается дополнительно обучить модель на большем объеме ЭЭГ с разными стадиями болезни Паркинсона и протестировать ее совместно с экспертами-неврологами. Это должно повысить надежность и практическую ценность цифрового сервиса.
Болезнь Паркинсона – частое нейродегенеративное заболевание, которым страдают 16-20 человек из 100 тыс. населения. Новая технология Сеченовского университета направлена на значительное улучшение ранней диагностики и качества жизни пациентов.
