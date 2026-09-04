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Российские войска отрезали подразделения ВСУ в селах под Волчанском
Два десятка сел с украинскими военными отрезали от основных сил под Волчанском
Находящиеся в 20 селах в районе Волчанска украинские подразделения оказались отрезаны от основных сил в результате продвижения группировки «Север», сообщили в российских силовых структурах.
Украинские подразделения в двух десятках сел в районе Волчанска оказались отрезаны от основных сил в результате успешного продвижения российской группировки «Север», передает ТАСС.
«На великобурлукском направлении продолжается окружение остатков группировки ВСУ к востоку от Волчанска. От основных сил противника оказались отрезаны два десятка сел», – сообщил источник в российских силовых структурах.
Собеседник также добавил, что за последние полгода активность украинских войск на данном участке фронта значительно снизилась и сводится исключительно к одиночным вылазкам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, около двух тысяч украинских солдат попали в «Волчанский котел».
Российские войска начали зачистку остатков окруженной группировки противника.