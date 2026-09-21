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Эксперты спрогнозировали рекордный за 33 года мировой дефицит кукурузы
Investing.com: Эксперты спрогнозировали рекордный мировой дефицит кукурузы
Мировое потребление кукурузы может превысить объемы ее производства почти на 30 млн тонн в предстоящем сельскохозяйственном сезоне, следует из данных, собранных платформой Investing.com.
Дефицит кукурузы на мировых рынках зерна достиг максимального значения за 33 года, составив 29 млн тонн, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Investing.com. «В 2026/27 году мировое потребление кукурузы, как ожидается, превысит объемы производства примерно на 29 млн тонн, что станет самым большим абсолютным дефицитом за последние 33 года», – приводит платформа прогноз главного рыночного аналитика Zaner Ag Hedge Карен Браун.
Ожидается, что совокупный объем производства кукурузы и пшеницы в странах-экспортерах сократится на 84 млн тонн по сравнению с предыдущим годом. Это примерно соответствует объему всей экспортной программы США по кукурузе. С начала мая цены на кукурузу и пшеницу выросли на 8%.
Коэффициент соотношения запасов кукурузы к потреблению в США снизился до 9,7% с 12,1% в начале года, опустившись ниже порога в 10%. Это произошло на фоне падения оценок урожайности в США на 11 пунктов в конце лета и воздействия поздней летней жары, что свидетельствует о сохраняющихся дополнительных рисках для урожайности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза решили закупать кукурузу в США вместо Украины. Закрытие черноморского коридора привело к резкому падению объемов поставок украинского зерна.
Всемирная продовольственная программа ООН спрогнозировала острую нехватку еды для десятков миллионов человек из-за климатического феномена Эль-Ниньо.
Текущий прогноз зависит от ряда факторов, таких как окончательные показатели урожайности в США, экспортные мощности стран Черноморского региона и влияние климатического феномена Эль-Ниньо.