Волк: Полиция полтора часа преследовала рецидивиста в тоннелях метро Москвы

Tекст: Валерия Городецкая

Правоохранители задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске и пытавшегося скрыться в тоннеле столичной подземки, рассказала Волк. Беглец преодолел шесть километров и миновал четыре станции.

«На станции метро «Печатники» сотрудник полиции обратил внимание на пассажира, приметы которого совпадали с имеющейся ориентировкой. Увидев полицейского, мужчина внезапно спрыгнул с платформы на пути и скрылся в тоннеле. Его преследование продолжалось более полутора часов», – сообщила представитель МВД в Max.

Стражам порядка пришлось пройти от станции «Печатники» до «Марьино». Из-за инцидента поезда на участке следовали с увеличенными интервалами.

Задержанным оказался житель Пензенской области, ранее судимый за кражу и насильственные действия сексуального характера. Сейчас он находится в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. Фигуранта передадут инициатору розыска.

В понедельник полиция возбудила уголовное дело против напавшего на пассажирку метро мужчины.

В июле правоохранители задержали перепрыгнувшего через пути на станции «Партизанская» юношу.

Весной суд арестовал на десять суток спрыгнувшего на крышу поезда нарушителя.