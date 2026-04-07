Глава МВФ Георгиева: Все дороги ведут к росту цен и замедлению экономики

Глава МВФ заявила о снижении экономического роста из-за конфликта с Ираном

Tекст: Катерина Туманова

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший в истории сбой в поставках энергоресурсов, поскольку миллионы баррелей нефти не добываются из-за фактической блокады Ормузского пролива Ираном, передает Reuters.

«Вместо этого все дороги теперь ведут к росту цен и замедлению экономического роста», – заявила Георгиева.

Она отметила, что даже быстрое окончание боевых действий приведет к относительно небольшому снижению прогноза роста и повышению прогноза инфляции, однако в случае затягивания войны последствия будут гораздо серьезнее,

В блоге МВФ 30 марта уже намекал на возможное понижение прогноза мирового экономического развития, ссылаясь на асимметричный шок от войны и ужесточение финансовых условий. Ранее Фонд ожидал небольшого повышения глобального роста до 3,3% в 2026 году и 3,2% в 2027 году, но теперь эти показатели будут пересмотрены в сторону понижения.

Глава МВФ добавила, что война уже сократила мировые поставки нефти на 13%, что негативно сказалось не только на энергетическом секторе, но и на связанных с ним цепочках поставок, включая гелий и удобрения.

Георгиева отметила, что нынешняя ситуация усугубляется геополитической напряженностью, технологическими изменениями, климатическими потрясениями и демографическими сдвигами.

Ожидается, что тема войны станет ключевой на весенних заседаниях МВФ и Всемирного банка, где будет представлен доклад «Мировой экономический прогноз», запланированный к публикации 14 апреля.

Ожидается, что тема войны станет ключевой на весенних заседаниях МВФ и Всемирного банка, где будет представлен доклад «Мировой экономический прогноз», запланированный к публикации 14 апреля.