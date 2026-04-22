Минтранс напомнил о правилах проезда авто по Крымскому мосту в 2026 году

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении министерства в Max говорится, что сохраняется обязательный досмотр транспорта, багажа и пассажиров на переходе через Керченский пролив.

Отмечается, что главное нововведение касается гибридных автомобилей и электромобилей – им проезд по мосту будет запрещен. Владельцам такого транспорта предложено пользоваться трассой Р-280 «Новороссия» в качестве альтернативного маршрута.

Также Минтранс пояснил правила перевозки электросамокатов и других устройств с аккумулятором: разрешено провозить не более двух таких устройств на автомобиль, при условии что размеры батарей не превышают 515х225х225 миллиметров.

Для ускорения процедуры досмотра в ведомстве порекомендовали избегать большого количества мелкого багажа и не оставлять вещи разбросанными по салону автомобиля.

Напомним, в ноябре на Крымском мосту начали разворачивать автомобили из-за новых требований.

Ранее проезд через Крымский мост закрыли для электромобилей и гибридных авто.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничение на проезд электромобилей и гибридов введено по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который утвердил запрет на передвижение по Крымскому мосту этих видов транспорта. Причиной стали рекомендации Антитеррористической комиссии.