  • Новость часаООН запросила у России данные об ударе ВСУ по Старобельску
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    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    14 комментариев
    10 июля 2026, 16:25 • Новости дня

    Путин сменил российских послов в Катаре и на Сейшелах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства обновил состав руководителей дипломатических миссий, переведя главу представительства на Сейшельских островах на работу в Катар.

    Президент России назначил новых руководителей дипломатических представительств в Катаре и на Сейшельских островах. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    Артем Кожин назначен новым руководителем российского представительства в столице Катара. На этой должности он сменил Дмитрия Догадкина. До этого дипломат возглавлял посольство на Сейшельских островах.

    Освободившееся место в городе Виктория занял Кирилл Соколов-Щербачев. Теперь он будет представлять дипломатические интересы Москвы на Сейшелах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент назначил Игоря Беляева новым послом России в Марокко. Несколькими днями ранее глава государства утвердил Андрея Мартыненко руководителем дипмиссии в Кабо-Верде.

    8 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля в НЦ «Россия»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин направил приветственное послание парам, собравшимся в Национальном центре «Россия», где проходит III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца».

    Текст обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

    Президент обратился к участникам с словами: «Приветствую вас на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» и поздравляю с Днем семьи, любви и верности».

    «Сегодня по всей стране проходят интересные, содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику, и ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку идти по жизни», – отметил президент.

    Путин сердечно поздравил новобрачных с рождением новой семьи, пожелал счастья и благополучия и подчеркнул, что семья является надежной опорой и главной жизненной ценностью.

    «Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе», – подчеркнул президент. Он выразил уверенность, что фестиваль пройдет в атмосфере дружбы и запомнится яркими моментами.

    Ранее Путин назвал поддержку большой и крепкой многодетной семьи безусловным стратегическим приоритетом.

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    8 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин назвал временными трудности с топливом
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Текущие проблемы с обеспечением горючим в России не будут долгосрочными, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи», – подчеркнул президент, оценивая ситуацию на внутреннем топливном рынке, передает ТАСС. По его словам, нехватка бензина отчасти спровоцирована целенаправленными действиями противника.

    Российский лидер пояснил, что киевский режим пытается таким образом сорвать летний сезон отпусков. В первую очередь эти усилия направлены против граждан, отдыхающих на юге страны, включая территорию Крыма.

    «Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже», – указал Путин.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о стабильном обеспечении внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

    Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок горючего пониженных экологических стандартов. Для решения возникающих вопросов власти сформировали специальный штаб оперативного мониторинга.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    8 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал востребованным участие небольших компаний в нефтеперерабатывающей отрасли.

    Президент России Владимир Путин выступил за привлечение малого и среднего предпринимательства к работе в сфере нефтепереработки, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность расширения сети нефтеперерабатывающих заводов в стране.

    «Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется, будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня президент России сообщил об активном использовании возможностей средних и малых нефтеперерабатывающих предприятий.

    Глава государства поставил властям задачу ускорить проведение ремонтов на объектах энергетической инфраструктуры.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина и дизеля.

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    8 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства указал на безуспешность действий противника, направленных против российской экономики.

    Российский лидер подчеркнул, что попытки противника дестабилизировать общество и нанести урон экономике обречены на провал благодаря надежности энергосистемы страны.

    «Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая, запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    В июне глава государства рассказал о попытках украинской стороны создать трудности в энергетической сфере.

    Российский лидер указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденных объектов критически важной инфраструктуры.

    До этого президент исключил возможность раскола общества из-за вражеских атак по гражданским целям.

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    8 июля 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин призвал нефтяников прекратить «зажимать» топливо для независимых АЗС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил вертикально интегрированным нефтяным корпорациям отказаться от практики удержания горючего исключительно внутри собственных распределительных сетей.

    Российский лидер поднял соответствующую проблему во время совещания с членами правительства, передает ТАСС. «Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться, чтобы они тоже не «зажимали» продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС», – поручил президент.

    Ранее Путин заявил, что ведущие нефтяные компании активно заключают новые контракты с независимыми АЗС.

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    8 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином настоял на скорейшем принятии решений по обеспечению Крыма топливом.

    На совещании с правительством президент России Владимир Путин потребовал ускорить принятие решений по обеспечению Крыма топливом, передает ТАСС. Глава государства возразил против размытых формулировок о намерении что-то обсудить, потребовав конкретных и оперативных действий.

    Поводом для его замечания стало выступление вице-премьера Александра Новака, который, отвечая на вопрос о поставках топлива на полуостров и возможной субсидии региону, заявил о готовности «рассмотреть» ситуацию совместно с руководством Крыма и Севастополя.

    «Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто «готовы рассмотреть», не просто «рассмотреть», а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более возможности такие есть у нас», – сказал Путин, подчеркнув необходимость безотлагательных мер.

    Ранее Путин пообещал, что задача по поставкам в Крым необходимого количества топлива будет решена.

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    8 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин заявил об обеспеченности топливом сельскохозяйственной отрасли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественный агропромышленный комплекс полностью снабжен необходимым топливом для бесперебойной работы на текущий период, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

    Президент отметил стабильность обеспечения фермеров необходимыми ресурсами, передает ТАСС.

    «Как мне докладывал Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, – указал глава государства. – И, надеюсь, что так и будет».

    Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил оперативно обеспечить сельскохозяйственных производителей топливом.

    Министерство энергетики отчиталось о полном покрытии текущих потребностей аграриев в горюче-смазочных материалах.

    Министерство промышленности и торговли взяло под контроль общую ситуацию с запасами горючего в стране.

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    9 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин изменил состав комиссии по экспортному контролю

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава государства подписал указ о кадровых перестановках в структуре, отвечающей за защиту государственных интересов в сфере внешнеэкономической деятельности.

    Российский лидер обновил перечень участников органа, контролирующего экспорт технологий и вооружений, передает РИА «Новости». В опубликованном документе говорится: «Включить в состав комиссии следующих лиц: Кудрявцев Ю.А. – заместитель директора СВР России».

    Также в состав комиссии включен заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Алексей Тимофеев. При этом бывший замглавы ведомства Сергей Шкляев покинул структуру в связи с переходом на должность министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК.

    Данный орган функционирует с 2001 года. Главная задача структуры заключается в строгом контроле за экспортом товаров и технологий, применимых для создания оружия массового поражения и различной военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал поддержку отечественного экспорта одним из главных приоритетов властей.

    В прошлом году глава государства продлил действие ограничений на вывоз определенной продукции до конца 2027 года. В феврале текущего года российский лидер исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности.

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    9 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин назвал решения западных арбитражей против российского бизнеса неправовыми

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи в Кремле президент Владимир Путин обсудил с президентом ТПП Сергеем Катыриным отношение международных арбитражей к российскому бизнесу и антикоррупционную работу палаты.

    Глава государства, реагируя на слова Катырина о лондонском и стокгольмском арбитражах, охарактеризовал их вердикты по российским компаниям как «Неправовые решения», передает РИА «Новости».

    Катырин согласился с оценкой президента и подчеркнул, что такие решения носят политически мотивированный характер и направлены против российских предпринимателей. По его словам, именно лондонский и стокгольмский арбитражи последовательно выносят неблагоприятные вердикты в делах, где участвуют структуры из России.

    Отдельной темой разговора стала борьба с коррупцией. Катырин сообщил, что ТПП ежегодно проводит опрос «Бизнес-барометр коррупции», в котором участвуют порядка 40 тыс. респондентов, а его итоги направляются во все органы власти. Он отметил, что опрос позволяет выявлять сферы с наибольшими коррупционными рисками и назвал исследование серьезным и важным инструментом.

    Глава ТПП добавил, что в разные годы предприниматели указывают на разные проблемы. По его словам, когда-то на первом месте стояли налоговые проверки, но сейчас ситуацию в налоговой сфере бизнес оценивает значительно спокойнее и в опросах ее почти не упоминает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.

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    10 июля 2026, 04:49 • Новости дня
    Путин утвердил передачу 26% акций «Усть-Луга Ойл» самой компании

    Путин утвердил передачу акций «Усть-Луга Ойл» от кипрской Capefar самой компании

    Tекст: Антон Антонов

    Долю кипрской Capefar Limited в терминале «Усть-Луга Ойл» президент России Владимир Путин разрешил передать самой компании «Усть-Луга Ойл», следует из соответствующего указа.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление:… 499720 акций акционерного общества «Усть-Луга Ойл», принадлежащих Кейпфар Лимитед (Capefar Limited)», – сказано в документе.

    Компания является владельцем и оператором терминала, который занимается перегрузкой нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские танкеры. Технологические мощности объекта позволяют одновременно загружать три судна дедвейтом до 300 тыс. тонн каждое, передает РИА «Новости».

    Решение касается всего пакета акций, принадлежащих Capefar Limited, они составляют 26% от общего числа акций, передает «Интерфакс».

    Согласно отчету АО «Усть-Луга Ойл» за 2025 год, 49% акций предприятия принадлежит ЗПИФ «Капелла альтернативный фонд II» под управлением АО «Капелла УИ», а 25% принадлежит компании «Транснефть – Балтика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин передал российские активы Air Liquide в управление компании «М-Логистика».

    Путин подписал указ о передаче крупного пакета акций финской компании Fortum в АО «Челябэнергоремонт» под контроль Росимущества.

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    8 июля 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин оценил работу «Роснефти» с частными АЗС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ведущие нефтяные компании, обеспечивающие до 89% суточного потребления топлива на востоке страны, активно заключают новые контракты с независимыми автозаправками, рассказал президент России Владимир Путин.

    Глава государства на совещании с членами правительства обратил внимание на взаимодействие крупных игроков рынка с малыми предприятиями, передает ТАСС.

    «Что касается вертикально интегрированных компаний, в том числе и прежде всего «Роснефти», которая работает активно в восточных регионах, то компания где-то на 89% сейчас от суточного розничного потребления в регионе осуществляет поставки», – сказал президент России.

    Путин добавил, что корпорация активно сотрудничает с частными компаниями и автозаправочными станциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Владимир Путин призвал обеспечить стабильное снабжение граждан топливом.

    Вице-премьер Александр Новак рассказал о приоритетном снабжении независимых автозаправочных станций крупными нефтяными компаниями.

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    8 июля 2026, 19:09 • Новости дня
    Путин поручил Новаку и Никитину докладывать о ситуации в топливной сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин дал указание вице-премьеру Александру Новаку и главе Минтранса Андрею Никитину сообщать о мерах по урегулированию сложностей в топливной отрасли.

    Еще одним получателем регулярных отчетов назначен председатель правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС.

    «Прошу оперативно принимать решения и Александру Валентиновичу, и министру транспорта в оперативном режиме мне постоянно докладывать – мне и председателю правительства, разумеется», – поручил президент.

    Напомним, Путин провел совещание с членами кабинета министров по вопросам работы транспортного и топливного комплекса.

    В конце июня глава государства отметил нехватку определенных марок бензина на автозаправочных станциях.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для бесперебойных поставок горючего на внутренний рынок.

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    8 июля 2026, 18:33 • Новости дня
    В 2026 году почти десять тысяч российских выпускников стали стобалльниками на ЕГЭ

    Помимо выпускницы московской школы, впервые за всю историю Единого государственного экзамена, получившей максимальные 500 баллов по пяти предметам, еще восемь выпускников смогли набрать по 400 баллов по четырем предметам, а 76 школьников из 23 регионов стали трехсотбалльниками. Всего в 2026 году в России зафиксировали 9 тыс. 777 стобалльных результатов.

    «За 25 лет ЕГЭ впервые школьница из Москвы Екатерина Малкова набрала 500 баллов. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику», –заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов президенту России Владимиру Путину на совещании с правительством, передают РИА «Новости».

    Екатерина Малкова окончила московскую школу № 1409. После получения рекордного результата выпускница планирует продолжить обучение в МФТИ.

    По данным министерства просвещения России, экзаменационная кампания 2026 года прошла в штатном режиме. ЕГЭ сдавали около 750 тыс. человек, а для проведения испытаний по всей стране работали более шести тыс. пунктов. Все участники получили результаты в установленные сроки, в том числе через портал государственных услуг.

    При этом отмечен рост качества подготовки выпускников. По сравнению с предыдущим годом увеличились средние баллы по ряду дисциплин. В частности, по физике показатель вырос на 4,71 балла, по профильной математике – на 4,29 балла, по биологии – на 3,51 балла. Также улучшились результаты по химии, литературе и истории. Количество выпускников, набравших 70 и более баллов, также выросло. Например, число таких участников по профильной математике увеличилось за год почти на 39 тыс. человек и достигло 172,8 тыс. По физике количество высокобалльников выросло более чем на 18 тыс. человек – до 47,8 тыс.

    Всего в 2026 году в России зафиксировали 9 тыс. 777 стобалльных результатов. Это заметно выше показателей прошлых лет: в 2022 году их было 6 тыс. 544, а в 2025 году – 7 тыс. 769.

    Помимо абсолютного результата Екатерины Малковой, еще восемь выпускников из Москвы, Московской области, Волгограда и Владивостока смогли набрать по 400 баллов по четырем предметам. Также 76 школьников из 23 регионов стали трехсотбалльниками. Среди них – выпускница сельской школы из Воронежской области Дарья Бокова, получившая максимальные результаты по химии, биологии и русскому языку.

    Отмечен интерес школьников к инженерным и естественно-научным направлениям. Доля выпускников, сдававших предметы естественно-научного цикла, достигла 35,3% при установленном ориентире в 32,5%. Наибольший рост показали физика, химия, профильная математика, биология и информатика. Так, физику в 2026 году выбрали 146,5 тыс. выпускников, что на 24% больше, чем годом ранее. Число сдававших информатику увеличилось до 161,8 тыс. человек.

    Выросли и  результаты российских школьников на международных олимпиадах. На первых двух основных соревнованиях по биологии и географии 2026 года наши участники завоевали 12 медалей, 10 из которых – золотые. При этом в сборных были представлены не только московские школьники, но и ученики из регионов.

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    9 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Политолог: Большая команда ЕР позволяет быстрее решать проблемы граждан

    Политолог Данилин объяснил, зачем «Единой России» самый большой список кандидатов на выборы в Госдуму

    Политолог: Большая команда ЕР позволяет быстрее решать проблемы граждан
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    «Единая Россия» выдвинула самый масштабный список кандидатов в депутаты Госдумы не только потому, что рассчитывает получить крупнейшую фракцию, но и потому, что формирует долгосрочный кадровый резерв. Кроме того, партия делает ставку на специалистов самых разных профилей, включая ветеранов СВО, что усиливает ее возможности по работе с запросами граждан, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее «Единая Россия» представила в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов.

    «Самой крупной партии страны необходима и самая большая команда. Однако большой список формируется еще и как кадровый резерв. Ведь политическая карьера не ограничивается депутатским мандатом: кто-то впоследствии переходит в исполнительную власть, кто-то работает в региональных парламентах или на муниципальном уровне. Поэтому широкий круг кандидатов позволяет выстраивать долгосрочную кадровую политику и оперативно закрывать управленческие вакансии подготовленными людьми», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Из этой же логики вытекает и разнообразие состава списка. В нем представлены предприниматели, врачи, учителя, волонтеры, военные, общественные деятели. Такой подход означает не просто представительство различных социальных групп, а формирование команды с широким набором компетенций. Именно это позволяет партии быстрее реагировать на обращения граждан и эффективнее, быстрее решать вопросы, требующие совершенно разной экспертизы», – подчеркнул политолог.

    «В этом контексте показательно и выдвижение участников специальной военной операции. «Единая Россия» зарегистрировала 78 ветеранов в этом статусе. Речь идет не только об общественном признании их заслуг, но и о привлечении людей с уникальным практическим опытом к законотворческой работе и выработке решений в сфере поддержки военнослужащих, ветеранов и укрепления обороноспособности страны. Тем самым партия последовательно реализует курс, обозначенный президентом Владимиром Путиным, на вовлечение защитников Отечества в систему государственного управления», – сказал Данилин.

    «Люди, прошедшие через боевые действия, хорошо знают цену принимаемым решениям, умеют брать ответственность и работать в сложных условиях. Эти качества востребованы не только на военной службе, но и в государственной работе в целом. Поэтому участие ветеранов в политике выглядит не разовой инициативой, а частью долгосрочной кадровой стратегии», – заключил Данилин.

    Ранее «Единая Россия» представила в Центризбирком (ЦИК) документы для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы. Всего партия выдвинула 625 человек: 400 представлены в федеральном списке, 225 – по одномандатным округам.

    Председатель партии, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на съезде огласил первую пятерку списка на сентябрьские выборы. В частности, в нее вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герой России Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Владимир Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО.

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    8 июля 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин обсудил с кабмином работу транспортного комплекса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание с членами кабинета министров.

    Главными темами встречи стали вопросы работы транспортного и топливного комплекса в стране, передает РИА «Новости».

    В рамках мероприятия запланированы выступления вице-премьера Александра Новака и министра транспорта Андрея Никитина. Участники также намерены обсудить другие актуальные вопросы текущей повестки.

    Предыдущая встреча главы государства с правительством состоялась в конце июня. Тогда темой обсуждения стало обеспечение российских регионов топливом.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение профильного совещания по вопросам транспортного и топливного комплекса.

    Вице-премьер Александр Новак заявил об удержании крупными нефтяными компаниями стоимости бензина в пределах инфляции.

    Представитель Кремля сообщил о готовности России импортировать нефтепродукты для стабилизации внутреннего рынка.

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    Как Россия намерена насытить рынок топливом

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    В среду, 8 июля, Россия отмечает День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск ПВО/ПРО Воздушно-космических сил РФ. Именно с ЗРВ еще несколько десятилетий назад началась эпоха внедрения в советские войска систем искусственного интеллекта – которые сегодня становятся ключевым фактором повышения эффективности боевых действий, особенно против угроз с воздуха. Подробности

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    У Франции проснулся колониальный аппетит к Сирии

    Французская пресса называет «историческим» прошедший на текущей неделе визит президента страны Эммануэля Макрона в Сирию. И действительно, между Парижем и Дамаском подписаны десятки крупнейших соглашений. В чем их основной смысл и почему перед нами новая попытка Франции утолить свои колониальные аппетиты на Ближнем Востоке? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

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      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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