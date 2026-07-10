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Лаврова встретили в Бурунди ритуальными танцами с барабанами
Главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова приветствовали в Бурунди традиционными танцами с барабанами, включенными в список наследия ЮНЕСКО.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Бурунди, где у трапа самолета его ожидало яркое приветствие, передает РИА «Новости».
Танцоры в национальных костюмах исполнили традиционные песни и отбивали ритм на барабанах, демонстрируя акробатические трюки.
Глава российской дипломатии высоко оценил выступление артистов. Улыбаясь, Сергей Лавров показал исполнителям большой палец вверх в знак одобрения.
Исполненный танец носит название «Ритуальный танец королевского барабана».
В 2014 году ЮНЕСКО включила его в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Это представление объединяет хореографию, барабанный ритм и поэзию, прославляющую героические подвиги.
Визит в Бурунди стал завершающим этапом африканского турне российского министра на этой неделе. До этого Лавров совершил поездки в Эфиопию, Нигер и Мозамбик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели Сергей Лавров начал свое масштабное африканское турне с посещения Эфиопии.
В столице Нигера глава российского дипломатического ведомства провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел стран Альянса государств Сахеля.
Накануне руководитель МИД России прибыл для проведения переговоров в Мозамбик.