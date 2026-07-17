Румынские активисты обвинили наемников ВСУ Getica в мошенничестве

Tекст: Дарья Григоренко

Независимые журналисты и правозащитники выявили масштабные финансовые махинации в рядах добровольческого подразделения Romanian Battlegroup Geticа. Выяснилось, что лидер группировки Раду Хоссу получал деньги от граждан на свой личный счет в системе Revolut, передает РИА «Новости».

«Средства, собранные с граждан на поддержку Украины, фактически оседают на частных счетах организаторов. Любые попытки прояснить судьбу этих денег немедленно встречают агрессивное давление и травлю», – заявил глава неправительственной организации Patria Prima Себастьян Дракопол.

Общественник добавил, что организаторы схемы составляют черные списки неугодных граждан и открыто угрожают им физической расправой. При этом предполагаемый командир отряда Серджиу Богдан Мешешан ранее отсидел три года в шведской тюрьме за махинации с банковскими картами.

В ответ на разоблачения представители Getica обвинили расследователей в государственной измене. Стоит отметить, что данное подразделение из 100 человек официально входит в состав Интернационального легиона украинской разведки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России Липаев сообщил об участии боевиков экстремистской группировки Getica в боях на стороне ВСУ.

Ранее эти наемники заявили о своем участии в атаках на приграничные районы России.

Лидер данного формирования с позывным «Гетодак» оценил численность воюющих соотечественников в 50 человек.