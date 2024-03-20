  • Новость часаЭкипажи Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Франция юлит в ответ на разоблачения российской разведки
    Медведев усмотрел пользу в возможном появлении французских войск на Украине
    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием
    Захарова сделала вывод о Скрипалях из истории с Кейт Миддлтон
    Турция и США договорились о новой системе по антироссийским санкциям
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    ФСБ задержала жителя Камчатки за призывы к убийству участников СВО
    ВС России взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ под Авдеевкой
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    5 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    12 комментариев
    20 марта 2024, 10:43 • Новости дня

    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье

    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Группа румынских наемников Romanian Battlegroup Getica заявила о своем участии в атаках на приграничные районы России.

    Согласно сообщению группы в Facebook* (запрещен в России), наемники совершили рейд на российские приграничные деревни, передает РИА «Новости».

    Как отметили в группе, наемники совершили вылазку совместно с «Русским добровольческим корпусом» (организация, признанная в России террористической). В качестве доказательства они опубликовали видео с обстрелами российского приграничья.

    Отмечается, что ситуация находится под контролем российских пограничников.

    Ранее сообщалось, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    18 марта 2024, 01:46 • Новости дня
    Путин оценил вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО
    Путин оценил вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что «все возможно в современном мире».

    Однако, по словам Путина, «это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны». «Думаю, что вряд ли в этом кто-либо заинтересован», – приводит его слова ТАСС.

    Путин отметил, что на Украине присутствуют военнослужащие стран НАТО. По его словам, «ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они там погибают и в большом количестве».

    Франция могла бы сыграть роль не в усугублении конфликта на Украине, а в мирном урегулировании, однако такая возможность потеряна, считает Путин. По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон пытается прикрыть внутренние проблемы в стране агрессивной внешней риторикой.

    Он полагает, что Запад извлечет урок из результатов нынешних выборов в России, ведь «все-таки там не совсем тупые люди сидят во всех учреждениях, которые работают против нашей страны на протяжении десятилетий».

    «По поводу реакции со стороны некоторых иностранных государств: она ожидаемая. А вы что хотели, чтобы они встали и аплодировали? Они же борются с нами, причем вооруженным путем», – сказал он. Путин заявил, что считает важным для себя выбор российского народа, а не реакцию на выборы за рубежом.

    Путин отметил, что на Западе «приходят новые поколения специалистов, они реально оценивают происходящие события». Он ожидает, что эти люди станут «действовать более изощренно, но целей своих в отношении России не поменяют».

    Напомним, Макрон не исключает, что Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам.

    Коментарии (14)
    17 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ

    Кирби: ВСУ из-за отсутствия снарядов начали отступление на Донбассе

    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отступают на вторую и третью линию обороны из-за неспособности противостоять ВС России, Украине срочно нужны боеприпасы, которые подходят к концу, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС.

    Кирби, заявив об отступлении ВСУ, призвал страны НАТО помочь Украине. Кроме того, он назвал важным получение дополнительного финансирования, «потому что сейчас украинские командиры на поле боя буквально принимают решения о жизни и смерти», передает ТАСС.

    Кроме того, Кирби также заявил, что в Белом доме обеспокоены состоянием боеготовности США и ее запасами вооружений из-за поставок Киеву. По его словам, в Вашингтоне должны удостовериться, что каждый поставляемый пакет военной помощи Украине не нанесет ущерба нацбезопасности США.

    Он также пояснил, что США делают все, чтобы пополнить свои запасы вооружения.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

    В Киеве заявили о беспокойстве из-за грозящих потерь больших территорий к лету без помощи США.

    Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о готовности Киева получить от США кредит вместо безвозвратной помощи.

    Напомним, Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов, который будет включать ПЗРК Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 ПТРК, патроны, взрывчатку, запчасти для военной техники и другие средства.

    Коментарии (13)
    18 марта 2024, 01:07 • Новости дня
    Путин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
    Путин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение», заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.

    Путин, отвечая на вопрос о готовности России остановить огонь на Украине по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что Россия «готова рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будет исходить» из собственных интересов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия «за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются». Он сказал, что Москва готова поддержать стремление «по-серьезному, в долгосрочной перспективе выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение на полтора-два года».

    Отвечая на вопрос, с кем будет договариваться Россия после того, как украинский лидер Владимир Зеленский отменил выборы на Украине, Путин сказал, что данный вопрос ждет «своего кропотливого исследователя». «Мы подумаем об этом», – приводит его слова ТАСС.

    Путин, комментируя предложения присоединить Харьковскую область для исключения атак Украины на российское приграничье, заявил, что «сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда» следует «присоединять». Однако он не исключил создания «определенной «санитарной зоны» на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму». При этом Путин не стал говорить, какой может быть глубина «санитарной зоны». Говоря о возможной «санитарной зоне», Путин заявил, что она будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

    Напомним, Макрон заявил о намерении Франции обратиться к России с просьбой о режиме прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже. Соревнования планируется провести в этом году с 26 июля по 11 августа.

    Коментарии (40)
    19 марта 2024, 08:56 • Новости дня
    ВСУ бросили позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой

    Кимаковский: ВСУ покинули позиции сразу на нескольких участках под Авдеевкой

    ВСУ бросили позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины покинули ряд позиций у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, под натиском ВС России ВСУ покинули целый ряд позиций у Тоненького и Орловки, бросив тела погибших сослуживцев, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за неделю потеряли более 2710 военнослужащих на Авдеевском направлении.

    Коментарии (4)
    18 марта 2024, 00:31 • Новости дня
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что если украинской стороне нравится бросать ВСУ в «мясорубку» в российском приграничье, то российским войскам это даже выгодно.

    Путин выразил «особые слова благодарности нашим воинам – ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее существования». По его словам, они «обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых – на самом деле исторических российских территориях, да и вообще страны в целом», передает ТАСС.

    Комментируя попытки украинских сил «куда-то забраться, куда-то зайти» на российскую территорию, Путин отметил, что российские войска уничтожают почти 100% этих подразделений противника. «25 танков за это время уничтожено», – сообщил он. По его словам, противник сосредоточил в приграничье и ближайшем тылу около 5 тыс. человек.

    Он сообщил, что при атаках на российское приграничье ВСУ теряют около 40% бойцов, из них 35% безвозвратно. По его словам, «если им так нравится, то в принципе нас это устраивает, потому что они бездумно атакуют». Путин сказал, что для ВСУ это «мясорубка», которая российской стороне «даже выгодна» – «меньше будет личного состава, с которым придется на других участках линии соприкосновения участвовать в боевых действиях».

    Путин указал, что российские войска ежедневно продвигаются в зоне СВО – «постепенно, аккуратно». Как отметил Путин, «это уже чуть больше, чем активная оборона». Подчеркивается, что «в целом инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам», а «на некоторых участках наши парни противника просто кромсают сейчас».

    Он отметил, что высокая явка на выборах связана с драматизмом ситуации и тем, что Россия с оружием в руках защищает свое развитие. Никто не запугал и не сможет запугать жителей приграничных территорий, которые проявляют смелость и мужество, заявил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами, а также какие цели преследовали ВСУ своими попытками прорвать границу России.

    Коментарии (21)
    18 марта 2024, 15:44 • Новости дня
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поведение руководителей стран Североатлантического альянса схоже с поведением «тараканов, застигнутых врасплох включенным светом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Пока главы стран мирового большинства поздравляют Владимира Путина с победой на выборах, «агрессивные натовцы» действуют, словно «заметавшиеся тараканы, застигнутых врасплох включенным светом», написала она в своем Telegram-канале.

    Лидеры стран НАТО называют выборы «несправедливыми», при этом принимают их к сведению, и обозначают, что готовы к общению, отметила дипломат.

    «С другой стороны, вот зачем я обидела тараканов? Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики», – заключила она.

    Напомним, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

    Его поздравили премьер Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас , председатель КНР Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы.

    Коментарии (18)
    17 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетные удары российских войск по Николаеву поразили бронетанковый завод, на котором ремонтировалась иностранная военная техника, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев предоставил РИА «Новости» видеокадры, на которых виден высокий столб дыма, поднимающийся над городом после удара.

    Координатор николаевского подполья утверждает, что на этом заводе ремонтируют военную технику, в том числе танки Leopard 2 (производства Германии) и, «по пока не подтвержденным слухам, (британские) танки Challenger».

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

    Коментарии (20)
    18 марта 2024, 17:43 • Новости дня
    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО

    Военный эксперт Бартош: Размещение базы НАТО в Румынии даст альянсу ряд стратегических и логистических преимуществ

    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Особенности географического положения Румынии делают эту страну крайне привлекательной для наращивания присутствия сил НАТО. Близость к России и Сербии, а также выход к Черному морю дают строящейся в Румынии военной базе колоссальные логистические возможности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно о начале создания крупнейшей в ЕС базы НАТО в Румынии.

    «Выбор Румынии в качестве страны для размещения самой крупной европейской базы НАТО не случаен. Руководство альянса убедилось в невозможности быстрого завершения конфликта на Украине. Ставка на «блицкриг» не сыграла. Теперь объединение готовится к затяжному противостоянию с Россией», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «В связи с этим усиление южных рубежей НАТО выглядит вполне логичным шагом. Румыния расположена в непосредственной близости к зоне СВО. Таким образом, страна имеет колоссальную стратегическую ценность. Кроме того, она граничит с Сербией, а значит, наращивание присутствия альянса на этой территории также усилит давление и на Белград», – отмечает он.

    «В перспективе длительной конфронтации с Россией это дает альянсу широкие возможности для маневрирования. Не стоит забывать и о выходе к Черному морю. В Румынии расположен крупный порт – Констанца. Строительство базы приведет к улучшению местной транспортной инфраструктуры. Соответственно, НАТО серьезно усилит логистические возможности в плане обеспечения восточных государств блока», – считает собеседник.

    «Напомню, еще в середине 2010-х годов Бухарест одобрил строительство базы ПРО в городе Девеселу. Имеющиеся там комплексы обезопасят воздвигаемые в стране военные объекты. Параллельно с этим альянс работает и над наращиванием присутствия в Албании. Речь идет о комплексном подходе: НАТО вцепилось в европейский юг мертвой хваткой и ослаблять ее не планирует», – подчеркивает эксперт.

    «В связи с этим России важно усилить присутствие в Черном море. Нам стоит продолжить планомерное развитие флота. Однако нам нельзя позволять альянсу ввязывать нас в игру на их правилах. Они пытаются спровоцировать нас путем постоянного повышения ставок к гонке вооружений, однако Москва привыкла реагировать на подобные вызовы взвешенно и мудро», –  резюмирует Бартош.

    Ранее в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европы базы НАТО. Об этом сообщает Euronews. Военный объект займет территорию площадью в 2,8 тыс. гектаров и будет расположен в округе Констанцы. По предварительным подсчетам, стоимость проекта оценивается 2,5 млрд евро. Возводимая инфраструктура сможет принять до 10 тыс. солдат альянса и членов их семей.

    Строительство осуществляется на основе уже существовавшей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану». В настоящее время ведутся работы по созданию подъездных дорог и электросети. Вскоре начнется конструирование новой взлетно-посадочной полосы. В дальнейшем планируется перейти к возведению нового аэродрома.

    «Мы также работаем над возможностью максимальной реализации наземного потенциала базы, что позволит быстро реагировать на изменения в ситуации в сфере безопасности», – поделился деталями строительства Николае Крецу, командир «Михаила Когэлничану».

    Кроме того, ведется проектировка гражданской инфраструктуры на территории военного объекта. На территории базы будут построены жилые помещения, ясли, детские сады, школы, магазины, аптеки и госпиталь. Издание подчеркивает: если задуманные планы осуществятся, то база в Румынии значительно превзойдет по своим масштабам немецкий «Рамштайн».

    «Новый объект станет важнейшим пунктом НАТО, располагающимся в непосредственной близости к южным территориям Украины. Не нужно надеяться, что конфликт завершится в этом или 2025 году. Речь идет о долгосрочном противостоянии», – цитирует газета политического аналитика Дорина Попеску.

    Напомним, еще в 2010 году президент Румынии Траян Бэсеску дал согласие на размещение ракет-перехватчиков альянса на территории военно-воздушной базы Девеселу. В 2014-м на территорию страны были привезены многоцелевые зенитные комплексы Aegis Ashore, оснащенные боеприпасами модели SM-3.

    Усиление НАТО на юге Европы носит комплексный характер. Так, в марте объединение закончило модернизацию бывшей советской базы в Албании, сообщали РБК. Для Тираны этот проект стал крупнейшим в рамках взаимодействия с альянсом за последнее десятилетие. Общая сумма трат на данную инфраструктуру составила 50 млн евро.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что из Румынии в зону спецоперации прибыло 784 наемника, уничтожено – 349.

    Коментарии (13)
    18 марта 2024, 14:59 • Новости дня
    Солдаты ВСУ старше 50 лет начали сдаваться в плен в Запорожской области
    Солдаты ВСУ старше 50 лет начали сдаваться в плен в Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Солдаты ВСУ, чей возраст превышает 50 лет, все чаще стали сдаваться в российский плен в Запорожской области, рассказал командир штурмовой роты 291-го гвардейского полка группировки «Днепр», кавалер ордена Мужества с позывным «Алтай».

    По словам Алтая, в рядах ВСУ появились солдаты в возрасте от 45 лет и даже старше 50 лет. Этих бойцов забрасывают на передний край, где они становятся пушечным мясом. По словам российского командира штурмовой роты, эти военнослужащие ВСУ могут только наблюдать и докладывать, передает ТАСС.

    Он отметил, что эти люди сдаются в плен, настрой у них не боевой.

    Ранее попавший в плен боец ВСУ рассказал, как был брошен сослуживцами под Авдеевкой.

    Коментарии (9)
    20 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием

    Советник Шойгу: США и НАТО создают ментальный театр военных действий

    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием
    @ Robert Michael/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в своей статье для журнала «Арсенал Отечества» заявил, что США и НАТО начали формировать «ментальный театр военных действий» с принципиально новыми видами оружия.

    По словам Ильницкого, содержание и характер военных действий претерпевают радикальные изменения. Захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией, передает РИА «Новости» его заявление.

    «Военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», – подчеркнул Ильницкий.

    Он также сообщил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в ведущих научных и военных центрах США и НАТО, таких как Гарвардский и Принстонский университеты, Центре инноваций НАТО, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США и других.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить на части.

    Коментарии (5)
    19 марта 2024, 16:20 • Новости дня
    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине

    Business Insider: Запад не готов к тяжелым боям, как на Украине

    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине
    @ U.S. Navy/Chief Hospital Corpsman Josh Ives

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные страны не готовы к сложным и затяжным боям на фронте в зоне украинского конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Алекс Вершинин.

    В статье для Business Insider он пишет, что армии стран НАТО ориентированы на короткие и маневренные столкновения, а их ресурсы и система обучения не рассчитаны на долгосрочные операции, передает RT.

    Эксперт также отметил, что западные страны могут столкнуться с кадровыми проблемами, так как в их армиях делается ставка на профессиональный младший командный состав, который сложно заменить в случае потерь.

    В связи с этим Вершинин предположил, что Запад будет вынужден изменить свою стратегию в украинском конфликте, а также механизм управления ресурсами и процесс обучения военных.

    Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что французская армия ведет подготовку к «самым жестким» конфликтам.

    Коментарии (10)
    18 марта 2024, 12:29 • Новости дня
    ФСБ выдворила из России шпионившую за силовиками в Запорожье украинку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданка Украины, собиравшая данные о работе правоохранительных органов в Запорожской области, выдворена из России с запретом на въезд на 30 лет, сообщает УФСБ по Запорожской области.

    Согласно сообщению ведомства, жительница Энергодара пыталась передать на Украину через интернет-мессенджер информацию о сотрудниках правоохранительных органов, их служебной деятельности, а также сведения о дислокации и перемещении сил и средств. Сотрудники ФСБ пресекли ее деятельность, передает ТАСС.

    По данным ФСБ, украинка не успела передать информацию и нанести ущерб безопасности России.

    Ранее ФСБ вычислила в Калининграде шпионившего на Польшу украинца.

    Коментарии (22)
    19 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Столтенберг в Армении призвал увеличить помощь Украине

    Генсек НАТО Столтенберг в Армении призвал увеличить помощь Украине

    Столтенберг в Армении призвал увеличить помощь Украине
    @ nato.int

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация на поле боя на Украине сложная, из-за этого необходимо увеличить военную помощь Запада Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе первого визита в Армению.

    По его словам, ситуация на поле боя остается сложной, поэтому нужно наращивать поддержку Украины, а не снижать ее, передает ТАСС.

    Столтенберг также призвал «всех партнеров НАТО делать все, чтобы не допустить победы» России, иначе дальше она «не остановится», а «все авторитарные лидеры будут этим обнадежены».

    Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в Палате представителей США заявил, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО.

    Коментарии (52)
    20 марта 2024, 08:18 • Новости дня
    ФСБ задержала жителя Камчатки за призывы к убийству участников СВО
    ФСБ задержала жителя Камчатки за призывы к убийству участников СВО
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Курске был задержан житель камчатского города Вилючинск, который разместил в мессенджере WhatsApp видеоролики с призывами к убийству российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

    По данным следствия, мужчина разместил видео с убийствами и призывами к уничтожению военных, передает РИА «Новости».

    В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к совершению экстремистской деятельности»).

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Крыму 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге.

    Коментарии (29)
    17 марта 2024, 15:45 • Новости дня
    Дружинник из Курска уничтожил БПЛА ВСУ из охотничьего ружья

    Губернатор Старовойт предложил наградить курского дружинника, сбившего вражеский дрон из охотничьего ружья

    Дружинник из Курска уничтожил БПЛА ВСУ из охотничьего ружья
    @ t.me/gubernator_46

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дружинник из Курска в приграничном районе сбил вражеский дрон из охотничьего ружья и достоин награды за это, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    Как написал Старовойт в своем Telegram-канале, боец народной дружины одного из приграничных районов Курской области сбил из охотничьего ружья вражеский дрон и за это заслуживает награды.

    Ранее Старовойт сообщил, что отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие.

    Коментарии (12)
    Главное
    Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
    Глава Rheinmetall предложил Европе подумать о возведении «Железного купола»
    Стало известно о подвиге российского лейтенанта в зоне СВО
    Говорящие по-польски военные приехали на промпредприятие в Харькове
    В Роскачестве оценили угрозу отключения в России смартфонов Apple и Google
    Инновационные «костюмы-невидимки» доставили на передовую СВО
    Кологривый устроил пьяный дебош в новосибирском баре

    Зачем Европа выгоняет российское зерно

    Европа собирается ввести запретительные пошлины на российское зерно, хотя европейские фермеры страдают в первую очередь от украинского. Однако, похоже, что другого способа остановить беспрецедентные по масштабам фермерские бунты Еврокомиссия не придумала. Чем обернется такой шаг для России и для самих европейцев? Подробности

    Перейти в раздел

    США сделали России оскорбительно несвоевременное предложение

    Вашингтон, перерезавший почти все линии контактов с Москвой, вдруг предложил ей начать стратегический диалог по контролю за вооружениями. Причем предложил публично – на полях ООН, где такому развитию событий многие рады. Это ловушка для России или шанс на восстановление хотя бы таких отношений с США, которые подстрахуют мир от начала ядерной войны? Подробности

    Перейти в раздел

    Предателей России ждет наказание без срока давности

    На расширенной коллегии ФСБ Владимир Путин напомнил свою мысль о том, что предателей нужно наказывать без срока давности и в любом месте. Он также потребовал от спецслужб усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. О каких именно предателях идет речь и как призыв президента может быть реализован на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция юлит в ответ на разоблачения российской разведки

    Крайне двусмысленными оказались французские опровержения, прозвучавшие в ответ на данные СВР о начавшейся подготовке военного контингента для отправки на Украину. Официально Минобороны Франции называет эти обвинения «провокацией». При этом целый ряд французских экспертов – и самое главное, сам президент Франции Макрон – фактически подтверждают сведения российской разведки. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............