Липаев сообщил, что боевики экстремистской румынской группировки «Гетика» воюют за Вооруженные силы Украины, передает РИА «Новости». По его словам, граждане Румынии принимают участие в боевых действиях на стороне киевского режима, и в первую очередь речь идет о членах «Румынской боевой группы «Гетика», которые находятся в составе «Интернационального легиона» Украины и других формирований ВСУ.

Липаев отметил, что, по данным румынских СМИ, в этой группе сейчас насчитывается несколько десятков действующих наемников. Он подчеркнул, что участие граждан Румынии в конфликте на Украине не является секретом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что страны Запада закрепили себя в статусе стороны конфликта на Украине, отправляя наемников для участия в боевых действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также допускал, что некоторые страны отправляют на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным «Гетодак» сообщил о присутствии в рядах ВСУ около 50 румын и столько же молдаван.

В Одесской области на полигоне в Болграде координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев засек румынских наемников, направленных для усиления ВСУ.

Позже Лебедев заявил о предположительном уничтожении румынских наемников при ударе ВС России по местам скопления ВСУ в Одесской области.