Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.2 комментария
ФСБ: Пять человек задержаны по делу об афере на 7 млрд рублей
Выявлены руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited, причастные к мошенничеству с ценными бумагами российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний более чем на 7 млрд рублей, сообщили в ФСБ.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited, передает РИА «Новости».
«Злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках», – говорится в сообщении.
Подозреваемые, согласно версии следствия, сговорились с руководством ООО «Инвестиционная палата» и с помощью поддельных документов провели обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний.
Задержаны пять человек. По решению суда трое из них заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом. В Москве и Петербурге по местам жительства фигурантов и в офисах компании прошли обыски.
Оперативники изъяли документы, средства связи, печати, цифровые носители с криптокошельками и более 100 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня суд отправил в СИЗО руководителей «Инвестиционной палаты» и брокера Mind Money по делу о махинациях с ценными бумагами.
В марте 2024 года Минфин выбрал «Инвестиционную палату» для организации торгов заблокированными активами. По итогам двух этапов обмена нерезиденты выкупили иностранные ценные бумаги на сумму более 10 млрд рублей.